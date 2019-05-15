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  • 15.05.2019 16:29
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 17:00

Son dakika: davasında gerginlik iddiası: Kızına sahip çıksaydın!

Gazi Üniversitesi öğrencisi 'in ölümüne ilişkin davada iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, ayrıca Çet'in hayatını kaybettiği plazada keşif yapılmasına hükmetti. Tanık dinlendiği sırada sanıklar ile katılan avukatları arasında tartışma yaşandı. Katılan avukatları, sanık Çağatay Aksu'nun Çet'in babasına yönelerek, "O zaman kızına sahip çıksaydın." dediğini iddia etti. Salondaki gerginliğin yatıştırılmasının ardından tanık F.E, hakim huzuruna alındı. Şule Çet ile yaklaşık 7 yıl önce okulda tanıştığını, iyi bir arkadaşlık ilişkilerinin olduğunu söyleyen F.E, Çet'in intihar edebilecek anlayışta bir kız olmadığını vurguladı.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin davada iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, ayrıca Çet'in hayatını kaybettiği plazada keşif yapılmasına hükmetti.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand ile Şule Çet'in babası İsmail Çet, aile yakınları ve tarafların avukatlarının yanı sıra çok sayıda izleyici katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından buna ilişkin taraflara söz verdi.

Katılan avukatlarından Umur Yıldırım, dava dosyasında kaybolan CD'lerde yer alan görüntülerin ilk duruşmanın ardından internetten yayınlandığını belirterek, sanıklar lehinde algı oluşturulmak istendiğini söyledi.

Dosya kapsamındaki delillerin karartılmak istendiğini savunan Yıldırım, buna ilişkin bazı görüntüleri sinevizyon aracılığıyla mahkeme salonunda gösterdi.

Ardından söz alan sanık avukatlarından İskender Fatih Balkış ise olay yerine ilişkin hazırlanan polis krokisinin hatalı olduğunu iddia ederek, Çet'in plazanın misafir odasının camından düşmüş olabileceğini söyledi.

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