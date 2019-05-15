Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin davada iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, ayrıca Çet'in hayatını kaybettiği plazada keşif yapılmasına hükmetti.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand ile Şule Çet'in babası İsmail Çet, aile yakınları ve tarafların avukatlarının yanı sıra çok sayıda izleyici katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından buna ilişkin taraflara söz verdi.

Katılan avukatlarından Umur Yıldırım, dava dosyasında kaybolan CD'lerde yer alan görüntülerin ilk duruşmanın ardından internetten yayınlandığını belirterek, sanıklar lehinde algı oluşturulmak istendiğini söyledi.

Dosya kapsamındaki delillerin karartılmak istendiğini savunan Yıldırım, buna ilişkin bazı görüntüleri sinevizyon aracılığıyla mahkeme salonunda gösterdi.

Ardından söz alan sanık avukatlarından İskender Fatih Balkış ise olay yerine ilişkin hazırlanan polis krokisinin hatalı olduğunu iddia ederek, Çet'in plazanın misafir odasının camından düşmüş olabileceğini söyledi.