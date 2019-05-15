Ankara'da bir plazanın 20. katından atılarak öldürüldüğü iddia edilen üniversiteli Şule Çet (23) davasında olayın bir numaralı şüphelisi Çağatay Aksu mahkemeye yeni dilekçe verdi. Dilekçede, Şule ile babası İsmail Çet arasındaki banka hesap hareketlerinin incelenmesi talep edildi. Babanın kızına para göndermediği öne sürülerek bu durumun Çet'in psikolojisini etkileyebileceği iddia edildi. Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım ise "Şule'nin aylık 3 bin lira geliri vardı" dedi.