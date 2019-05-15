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  • Son Güncelleme: 15.05.2019 15:46

Dünyada bir tek orada yetişiyor! Koparmanın cezası 60 bin TL

Dünyada bir tek Eber Gölü etrafında yetişen Çiçeği, nesli tükenmekte olan bitkiler arasında yer alıyor. Yakın zamanda Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından koruma altına alınan çiçek için koparma cezası getirilerek koparan kişiye 60 bin TL ceza kesilmesi öngörüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan ve koparmasının 60 bin lira cezası bulanan nesli tükenmek üzere olan Eber Sarısı çiçeği, dünyada bir tek Eber gölü etrafında yetişiyor.
Eber sarısı, nesli tükenmekte olan bitkiler arasında yer alıyor. Türkiye'de sadece Eber gölü etrafında yaşayan Eber Sarısı, tamamen doğal bir yetişme alanına sahip. Yakın zamanda Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından koruma altına alınan çiçek için koparma cezası getirilerek koparan kişiye 60 bin TL ceza kesilmesi öngörüldü.

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dr dr

amma da sacmaliyorlar katliam yapsan bu kadar ceza almasin insanlar bilmeyerek koparir ise mantikli bir rakam olur yine yapar ise o zaman bu rakam mantikli derim herkes ne bilsin suc oldugunu

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cevapla 15.05.2019 20:00
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