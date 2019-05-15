Dünyada bir tek orada yetişiyor! Koparmanın cezası 60 bin TL

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan ve koparmasının 60 bin lira cezası bulanan nesli tükenmek üzere olan Eber Sarısı çiçeği, dünyada bir tek Eber gölü etrafında yetişiyor.

Eber sarısı, nesli tükenmekte olan bitkiler arasında yer alıyor. Türkiye'de sadece Eber gölü etrafında yaşayan Eber Sarısı, tamamen doğal bir yetişme alanına sahip. Yakın zamanda Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından koruma altına alınan çiçek için koparma cezası getirilerek koparan kişiye 60 bin TL ceza kesilmesi öngörüldü.