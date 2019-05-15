Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan ve koparmasının 60 bin lira cezası bulanan nesli tükenmek üzere olan Eber Sarısı çiçeği, dünyada bir tek Eber gölü etrafında yetişiyor.
Eber sarısı, nesli tükenmekte olan bitkiler arasında yer alıyor. Türkiye'de sadece Eber gölü etrafında yaşayan Eber Sarısı, tamamen doğal bir yetişme alanına sahip. Yakın zamanda Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından koruma altına alınan çiçek için koparma cezası getirilerek koparan kişiye 60 bin TL ceza kesilmesi öngörüldü.
Dünyada bir tek orada yetişiyor! Koparmanın cezası 60 bin TL
Dünyada bir tek Eber Gölü etrafında yetişen Eber Sarısı Çiçeği, nesli tükenmekte olan bitkiler arasında yer alıyor. Yakın zamanda Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından koruma altına alınan çiçek için koparma cezası getirilerek koparan kişiye 60 bin TL ceza kesilmesi öngörüldü.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan ve koparmasının 60 bin lira cezası bulanan nesli tükenmek üzere olan Eber Sarısı çiçeği, dünyada bir tek Eber gölü etrafında yetişiyor.
kalan karakter 1000
amma da sacmaliyorlar katliam yapsan bu kadar ceza almasin insanlar bilmeyerek koparir ise mantikli bir rakam olur yine yapar ise o zaman bu rakam mantikli derim herkes ne bilsin suc oldugunu
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.