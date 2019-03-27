Üniversite öğrencisi Şule Çet (23), cinayete kurban gitti. Korkunç olay, 28 Mayıs 2018'de gerçekleşti. Çet, yanında çalıştığı Berk Akand ve arkadaşı Çağatay Aksu ile Ankara'da bir plazada bir araya geldi. Genç kız daha sonra 20'nci kattan atılarak can verdi. Otopside tecavüz bulguları tespit edildi. Akand ile Aksu cezaevine gönderildi. Çet'in ölümüne ilişkin yeni bulguları gün yüzüne çıkartan Prof. Dr. Hakan Kar, en önemli delil objesi sayılan maktülün üzerindeki siyah iç çamaşırının Adli Tıp'ta incelenemeden kaybolduğunu söyledi ve ekledi: "Çet'in olay yeri inceleme raporları, ifadeler, mesaj kayıtları ve otopsiden ek bulgular tespit ettik. Adli ölü muayene görüntülerinde maktülün üzerinde olan siyah iç çamaşırı kayıp olduğundan inceleme yapılamamış. Kayıp iç çamaşırı ortaya çıkar ve analiz edilirse çok önemli delillere ulaşılır. Bulgulara göre, Çet olayında cinsel ilişkiye zorlama var. Ancak bu eylemin nasıl olduğu, kaç kişi tarafından gerçekleştirildiği mahkeme tarafından ortaya çıkartılır."
EN ÖNEMLİ DELİL KAYIP
Şule Çet, cinayetiyle ilgili Berk Akand ile Çağatay Aksu tutuklandı. Şüpheliler ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanıyor.
20. kattan atıldı.
EN ÖNEMLİ DELİL KAYIP
Şule Çet, cinayetiyle ilgili Berk Akand ile Çağatay Aksu tutuklandı. Şüpheliler ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanıyor.
20. kattan atıldı.
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