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  • 11.05.2019 10:05
  • Son Güncelleme: 11.05.2019 10:38

Son dakika: AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları yeniden başladı

-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Dün gün boyu aranan ve havanın kararmasıyla sonlandırılan arama çalışmalarına bugün havanın aydınlanmasıyla yeniden başlandı. Nişancı'nın düştüğü bölgeye gelen , , jandarma ve sağlık ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, ekipler dalgıç adamlar yardımıyla bugün ağırlıklı olarak arama kurtarma çalışmalarını derede sürdürecek.

UÇURUMA YUVARLANDI
AA muhabiri Abdulkadir Nişancı dün Derebaşı mevkiinde Karayolları tarafından sürdürülen yol açma çalışmalarını görüntülerken ayağının kayması sonucu saat 12.00 sularında uçuruma yuvarlandı.

KAMERASI VE KİMLİĞİ BULUNDU
AFAD, UMKE, 112, Jandarma, Karayolları, Özel İdare başta olmak üzere ilgili bütün ekiplerin süratle olay mahalline yönlendirildi. Ekipler arama yapılan bölgede Nişancı'nın fotoğraf makinesi, kamerası ve kimliğini buldu.

"GURBET" DE BÖLGEYE GÖTÜRÜLDÜ
Nişancı'nın bulunması amacıyla 'dan da İl Jandarma Komutanlığına bağlı arama kurtarmada uzman 6 kişilik özel ekip helikopterle bölgeye gönderildi. Bu ekip ile çalışmalarına destek olması için jandarma arama kurtarma köpeği "Gurbet" de bölgeye götürüldü.

Erzurum'dan ayrıca AFAD'dan 5 kişilik tam donanımlı eğitmen düzeyindeki özel dağcı ekip de arama çalışmalarına katılmak için Bayburt'a sevk edildi.


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