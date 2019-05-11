Haydarpaşa’da ortaya çıkan 1700 yıllık tarih havadan görüntülendi

İstanbul trafiğinin çözümüne büyük katkı getirmesi beklenen yeni banliyö hattı çalışması kapsamında raylar bir yandan yenilenirken, bir yandan da kazılar sonucu ortaya çıkan arkeolojik buluntular çıkmaya devam ediyor. Son olarak Tarihi Haydarpaşa Garı'nın peronlarına giren rayların yenileme çalışması sırasında ortaya çıkan 'şehir' bilim insanlarını ve meraklılarını adeta büyülüyor.