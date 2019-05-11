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  • 11.05.2019 11:31
  • Son Güncelleme: 11.05.2019 11:38

Haydarpaşa’da ortaya çıkan 1700 yıllık tarih havadan görüntülendi

’na giden tren raylarının yapımı sırasında ortaya çıkan ve 1700 yıl kadar öncesine ait olduğu öne sürülen arkeolojik kalıntılar, İHA tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde geniş bir alana yayılan kent gözler önüne serilirken, kalıntıların 500 metre uzaklıktaki Ayrılık Çeşme durağına uzandığı öğrenildi.

İstanbul trafiğinin çözümüne büyük katkı getirmesi beklenen yeni banliyö hattı çalışması kapsamında raylar bir yandan yenilenirken, bir yandan da kazılar sonucu ortaya çıkan arkeolojik buluntular çıkmaya devam ediyor. Son olarak Tarihi Haydarpaşa Garı'nın peronlarına giren rayların yenileme çalışması sırasında ortaya çıkan 'şehir' bilim insanlarını ve meraklılarını adeta büyülüyor.

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