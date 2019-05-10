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  • Son Güncelleme: 10.05.2019 14:59

Görev başındaki AA Muhabiri Abdulkadir Nişancı uçuruma yuvarlandı

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu bölgede görev yapan AA Muhabiri Abdulkadir Nişancı uçuruma yuvarlandı. Nişancı'nın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Görev başındaki muhabir uçuruma yuvarlandı

AA Muhabiri , Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma yuvarlandı.

Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre rakımda bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip eden AA Bayburt muhabiri Abdülkadir Nişancı, Derebaşı Virajları'nda görüntü çektiği sırada bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düştü.

Karayolları ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, Nişancı'yı arama kurtarma çalışmasına devam ediyor.

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