Anneler Günü bu pazar günü kutlanacak. Varlığımızı borçlu olduğumuz ve ailenin yapı taşı olan annelerimizin sağlıklı ve duyarlı nesiller yaratmak için var güçleri ile çalışmalarının kıymeti, şüphesiz ki paha biçilemezdir. Bu özel ve anlamlı günde annelerimizi onurlandırmak adına onlara hediyeler alırız, güzel sözler söyleriz. Anneler Günü'ne özel mesaj ve şiirleri haberimizde derledik. İşte 2019 Anneler Günü mesajları ve şiirleri...

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Başta şehit anneleri olmak üzere, hayatımızın her anında bizlere değer katan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarım.

Hayatımıza değer katan, sevgisiyle aytınlatan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

Sen mutlulukların en büyüğünü, her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Seni çok seviyorum. Anneler Günü'n kutlu olsun.

Çocukken, bana örnek olmak için benden önce; gençken, her ihtiyacım olduğunda beni gözetmek için arkamdan, yetişkin olduğumda ise destek vermek için hep yanımda yürüdün. Her an yanımda olduğun için sana minnettarım. Anneler Günün kutlu olsun!

Gözyaşı döktüğümde, neşeli olduğumda ya da korktuğumda, yanımda her zaman sen vardın. Her zaman orada olduğunu biliyorum, Anneler Günün kutlu olsun!