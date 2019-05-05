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Bravo öğretmenim!

Beden eğitimi öğretmeni , tekerlekli sandalyeye mahkum siyle tango yaptı. Görüntüler, yı salladı. Binlerce kişi, duyarlı öğretmene destek mesajları yolladı.

Bravo öğretmenim!
Samsun'da Muzaffer Barışyurt İlkokulu'nda görev yapan beden eğitimi öğretmeni Çağlar Özdemir (31), siyle yaptığı dans nedeniyle gönülleri fethetti. Özdemir, gönüllü olarak engelli öğrencilere dans eğitimi verdi. Doğuştan bedensel engelli olan Zeynep Uysal (10) da öğretmeni Özdemir sayesinde dans etmeyi öğrendi. Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında engelli öğrencisi Uysal ile dans etti. Engelli öğrenci ile öğretmenin tango gösterisine ait görüntüler, nın gündemine yerleşti. Binlerce kişi, engeli çocuklar için yaptığı çalışmalar nedeniyle Özdemir'e destek mesajları gönderdi. ise çabası ve yaşama azmi nedeniyle tebrik edildi.

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