Bravo öğretmenim!

Samsun'da Muzaffer Barışyurt İlkokulu'nda görev yapan beden eğitimi öğretmeni Çağlar Özdemir (31), engelli öğrencisiyle yaptığı dans nedeniyle gönülleri fethetti. Özdemir, gönüllü olarak engelli öğrencilere dans eğitimi verdi. Doğuştan bedensel engelli olan Zeynep Uysal (10) da öğretmeni Özdemir sayesinde dans etmeyi öğrendi. Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında engelli öğrencisi Uysal ile dans etti. Engelli öğrenci ile öğretmenin tango gösterisine ait görüntüler, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Binlerce kişi, engeli çocuklar için yaptığı çalışmalar nedeniyle Özdemir'e destek mesajları gönderdi. Zeynep Uysal ise çabası ve yaşama azmi nedeniyle tebrik edildi.
- Yaşam
- 05.05.2019
- Gazete
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