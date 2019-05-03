Mübarek Ramazan Ayı'na az bir zaman kaldı. Ramazan Ayı'na az bir zaman kala vatandaşlar internette Ramazan kolisi fiyatları hakkında araştırma yapmaya başladı. A101, BİM, ŞOK ve Migros gibi market zincirlerinin Ramazan paket fiyatları yavaş yavaş belli olmaya başladı. Peki, A101, BİM, Şok ve Migros Ramazan paket fiyatları ne kadar? İşte market zincirlerinin Ramazan kolisi fiyatları...

A101, BİM, ŞOK VE MİGROS RAMAZAN PAKET FİYATLARI

BİM ve A101 Market zincirlerinin Ramazan paket fiyatları henüz belli olmadı. A101 ve BİM Market Ramazan paket fiyatları belli olduğunda haberimizin içine ekleyeceğiz. İşte diğer marketlerin Ramazan paket fiyatları...

MİGROS RAMAZAN PAKETİ FİYATLARI

Migros'ta 3 farklı Ramazan paketini satışa sundu. Ramazan lezzet paketi 64,90 TL, Ramazan bereket paketi 36,90 TL ve Ramazan ziyafet paketi ise 89,90 TL fiyatıyla satışa sunuldu.

Ramazan Lezzet Paketi

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Torku Ayçiçekyağı 1 L



Ramazan Bereket Paketi

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Torku Ayçiçekyağı 1 L

Söke Un 1 Kg



Ramazan Ziyafet Paketi İçindekiler

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Torku Ayçiçekyağı 1 L

Söke Un 1 Kg

Veronelli Burgu Makarna 500 G

Veronelli Kalem Makarna 500 G

Veronelli Spaghetti Makarna 500 G

Tukaş Domates Salçası 830 G

Doğadan Geleneksel Karadeniz Çay 500 G

Torku Toz Şeker 1 Kg

Torku Küp Şeker 750 G

Tukaş Ahududu Reçeli 380 G

Anavarza Çiçek Balı 220 G

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G

Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 Gr

Marmara Birlik Siyah Zeytin 381-410 Ad/Kg 200 G

Billur Tuz İşlenmiş İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Hisar Kahve Türk Kahvesi 100 G

Pakmaya Güllü Puding 85 G

Arbella İrmik 500 G

Kral Cinbaba 140 G

Arifoğlu Pul Biber 70 G

Arifoğlu Nane 25 G

Arifoğlu Kekik 25 G

Coca-Cola Zero 1 L

Sprite 1 L

Fusetea Soğuk Çay Şeftali 1 L

ŞOK MARKET RAMAZAN PAKETİ FİYATLARI

ŞOK Market'in Ramazan paketi bu yıl 49,90 TL'den satışa sunuldu.

Piyale Burgu Makarna 500 gr

Anadolu Mutfağı Pilavlık Pirinç 1000 gr

Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek 1000 gr

Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur 1000 gr

Anadolu Mutfağı Tuz 750 gr

Altınküp Küp Şeker 1000 gr 1000 gr

Marmara Birlik Siyah Zeytin 400 gr

Tukaş Domates Salçası 410 gr

Deren Filiz Çayı 500 gr

Evin Ayçiçek Yağı 1 lt

Piyale Un 1000 gr

Piyale Kakaolu Puding 150 gr

Piyale Ezogelin Çorba 80 gr