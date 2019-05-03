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  • 03.05.2019 21:49
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 22:02

'un 39 ilçesinde "" asayiş uygulaması

'da "" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede denetimler gerçekleştiriliyor. Denetimlerde, aranan kişiler, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.



İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki "Yeditepe Huzur 2019-8" uygulaması saat 20.00'de başladı.

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