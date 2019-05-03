Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Yukarı Okçular Mahallesi yakınlarında bir aracın yandığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, söndürülen araçta ve olay yerinde yaptıkları incelemede, aracın ateşe verilerek terk edildiği şüphesi üzerine inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonunda, küle dönen aracın bagaj kısmında yanmış halde bir erkek cesedi olduğu anlaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cinayet şüphesiyle soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri, hayatını kaybeden Yayladağı ilçesine bağlı Turfanda Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Mehmet Kıssa (32) olduğunu tespit etti.

Yapılan araştırma sonucunda, olayla bağlantısı olduğu iddiası üzerine bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yayladağı Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.