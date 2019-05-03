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  • 03.05.2019 20:10
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 20:32

Korkunç! ’da yanarak küle dönen aracın bagajından çıktı

’da yanarak küle dönen aracın bagajından çıktı. Hayatını kaybeden şahsın Yayladağı ilçesine bağlı nüfusuna kayıtlı, (32) olduğunu tespit etti. olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Korkunç! Bagajda küle dönmüş halde bulundu

'ın Yayladağı ilçesine bağlı Yukarı Okçular Mahallesi yakınlarında bir aracın yandığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, söndürülen araçta ve olay yerinde yaptıkları incelemede, aracın ateşe verilerek terk edildiği şüphesi üzerine inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonunda, küle dönen aracın bagaj kısmında yanmış halde bir olduğu anlaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
şüphesiyle soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri, hayatını kaybeden Yayladağı ilçesine bağlı nüfusuna kayıtlı, (32) olduğunu tespit etti.

Yapılan araştırma sonucunda, olayla bağlantısı olduğu iddiası üzerine bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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