Her yıl 3 Mayıs tarihinde kutlanan Türkçülük Günü, Türk milleti için önemli bir bayramdır. Türkçülük Bayramı, bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Vatandaşlar şimdi merakla "3 Mayıs Türkçülük Günü nedir, Türkçülük Günü'nün tarihi ve önemi nedir?" sorularına yanıt arıyor. İşte Türkçülük Günü'ne dair merak edilen detaylar...

TÜRKÇÜLÜK BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

3 Mayıs Türkçülük Bayramı, Türkler için geçmişinden gelen tarihi ve kültürel mirası, gelenekleri ve kökleri itibariyle bugünü kutlamak bir bayram değeri taşımaktadır. Bu bayram 2000 yıllık devlet tecrübesine sahip Türk toplumu kültürü için önemli bir yerdedir.

Her sene 3 Mayıs tarihinde coşkuyla kutlanan Türkçülük günü tarihte ilk defa 1945 tarihinde kutlanmıştır. 3 Mayıs'ın ilk yıldönümü 1945 senesinde o sıralarda Tophane'deki Askerî Cezaevinde tutuklu bulunan bir grup Türkçü tarafından yapılan bir toplantıyla anılmıştır. Daha sonraki yıllarda ise çeşitli törenlerle kutlanmış ve Türk milliyetçilerinin bir geleneği olarak Türkçülük Günü oluşmuştur.

TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ SÖZLERİ

"Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir." (Mustafa Kemal Atatürk)

"Türk'ün en önemli vasfı teşkilâtçılığıdır."

"Türkçülük öyle şerefli bir bayraktır ki bu bayrağı vatanın her köşesinde durmadan dalgalandırmak her Türk'ün ilk ve milli vazifesidir." (Mustafa Kemal Atatürk)

"Fikir, iman, ülkü aşkı… İnsanları güçlü yapan bunlardır." (Alparslan Türkeş)

"Türk töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır." (Alparslan Türkeş)

"Hürriyetin tek garantisi mülkiyettir."

"Başarı için muntazam plânlı çalışma yapmak lâzımdır. Son nefesimizi verinceye kadar çalışacağız."

"Ahlâkçılık anlayışımız, Türk Ahlâkı ve Müslümanlık inancından meydana gelmiştir." (Alparslan Türkeş)

"Bölünme kabul etmez, kutsal bir bütün halinde Büyük Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz…" (Alparslan Türkeş)

"Davalarımızın çözümü kendimize dönmek, sarsılmaz bir birlik halinde el ele vermek ve geceli gündüzlü çalışmaya girişmekle mümkündür."

"Türk Devletinin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milletinin teminatı ve istikbali gençliktir."