Tarihe Geçen Tercüme Hataları

Yapay Zeka Tercümanların Yerini Ne Zaman Alıyor?

Günümüzde sık sık karşılaştığımız yapay zekanın, teknoloji ilerledikçe daha fazla gelişmesi ve bundan dolayı birtakım meslek gruplarının yerine geçme ihtimali çoğu uzman ve bilim adamı tarafından düşünülmektedir. Bunlardan biri de Tercüme Sektörü. Elimizde tuttuğumuz telefonlardan, tablete ve bilgisayarlara kadar artık her şey yapay zekayı kullanarak, insanların ilgisini farklı yönlere olabildiğince çekmeye çalışmaktadır. Peki, gelişen teknoloji ve yapay zekanın özellikle çeviribilime yani tercümanların yerine geçebilmesi gerçekten mümkün müdür? Konuyla ilgili Türkiye'nin önde gelen Online Tercüme Bürosu Çevirimvar.com koordinatörü Ebru Erdemli ile görüştük.

Online Tercüme denilince günümüzde makine tarafından gerçekleştirilen direkt sunulan çeviri aklımıza geliyor. Yapay zeka çevirisi ise bunun bir adım ilerisinde bir teknoloji. Peki bu teknoloji, çevirmenlik mesleğinin tahtına oturabilir mi gerçekten?

Yapay zekanın tercümanların yerini alması gündemde birçok uzman ve tercüman tarafından hala tartışılan bir durumdur. Birçok ünlü bilişim markasının, internet kullanıcılarına, yapay zekayı kullanarak 'translate' yani çeviri seçeneğini sunması eminim hemen hemen herkesin kullandığı bir çeviri yöntemi olmuştur. Fakat, yine internet kullanıcıları tarafından, bu tür yapay zeka sisteminin aslında çeviriyi tam olarak doğru yapamama ve hatta mecaz anlamda kullanılan birçok kelime ve ifadeyi de yanlış tercüme edildiği bilinmektedir. Yani, yapay zeka birçok yönden insanlara cazip görünse de, aslında çoğu yönden olduğu gibi, çeviri yönünden de insanlara tam anlamıyla hizmet edememektedir. Özellikle, çeviri alanı tercümanın beynini etkin bir biçimde çalıştırmayı ve salt çevirmekle kalmayıp, aynı zamanda yorumlamakla da yükümlü olan tercümanın aslında iş yükü oldukça fazladır. Yapay zeka ise, yorumlama işini henüz yapamamakta ve bir tercüman gibi duygu yüklü kelimeleri ya da mizanseni aslında bir çevirmen kadar iyi yansıtamamaktadır. Çevirimvar.com genel koordinatörü Ebru Erdemli bu konu hakkında "Yapay zeka bir çevirmenin yapacağı çeviriyi ve yorumlamayı aynı şekilde henüz yansıtamıyor. Çevirmenlik gözüktüğü gibi sadece bire bir çeviri ile mümkün olmaz, çevirmen bilgi birikimini ve yorumlamasını da çeviriye katmaktadır." şeklinde düşüncelerini özetliyor. Bu durumun ilerleyen yıllarda değişebileceğini de ekleyen Erdemli, arabaların kendi kendini sürebileceklerini de yakın zamana kadar kimse tahmin etmiyordu, fakat bu mümkün, bu yüzden tercüme sektörü de buna hazırlıklı olmalı diye eklemede bulunuyor.

Her ne kadar makine çeviri sektörü gelişimini sürdürse de, Çevirimvar Online Tercüme Bürosu olarak çeviri hacminin her yıl ciddi oranda büyüdüğüne dikkat çekiyor. Bu durumun elbette uzun vadede farklılık gösterebileceğinin farkında olduklarının da altını çiziyor. Akademik tercüme, yani belli bir alana yönelik çevirilerde her zaman için insan faktörünün önemli olacağı en azından ilerleyen yıllar için geçerliliğini koruyacak gibi duruyor.

