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  • 29.04.2019 13:54
  • Son Güncelleme: 29.04.2019 14:12

'daki vahşetin detayları ortaya çıktı! Arazide bulunan ...

'da gövdesi toprağa gömülü, kafatası ise gölet kenarında bulunan 25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadın cesedinin, el ve ayakları bağlı olarak kıyafetleriyle gömüldüğü ortaya çıktı.

Kadınhanı ilçesi Osmancık Mahallesi'nde dün mantar toplamaya çıkan Hacı Mehmet K., Osmancık Göleti'nin kenarına yaklaşık 30 metre uzaklıkta kafatası buldu. Hacı Mehmet K., durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemede kafatasının kadına ait olduğunu belirledi.

Kafatasının üzerinde halen saç bulunması nedeniyle kadının gövdesinin de bölgede bulunabileceği değerlendirilerek çalışma başlatıldı. Bölgede yapılan kazı sonucu kadının gövdesine de ulaşıldı.

Toprağa gömülü olduğu yerden çıkarılan ceset ve kafatası, Kadınhanı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cesedin otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

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