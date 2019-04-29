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  • 29.04.2019 16:38
  • Son Güncelleme: 29.04.2019 16:55

'daki da ağır yaralanan 'dan 3 gün sonra kahreden haber

'nın Yıldırım ilçesinde iplik boyama ve üretim fabrikasındaki 2 kişinin öldüğü da ağır yaralanan (23), 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

'nın Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi'ndeki iplik boyama ve üretim fabrikasında geçen Cuma günü meydana geldi. Patlamada fabrikanın sahibi ile işçiler , , Bilal Özden ve Serdar Özden yaralandı.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İsmail Kasap ve Ferhat Göral olay günü hayatını kaybetti. Patlamada ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi gören Şura Şensoy, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Genç kızın, Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

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