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  • 29.04.2019 13:48
  • Son Güncelleme: 29.04.2019 13:49

'da çetesine operasyon! 11 gözaltı var

'da faaliyet gösteren bir çetesi emniyet güçlerinin yaptığı operasyonla çökertildi. İnternet üzerinden fuhuş yaptıkları tespit edilen çeteyi takibe alan polis, 3 aylık takip sonrası düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla 11 kişiyi gözaltına aldı.

Fuhuş çetesine operasyon

'da ahlak polisi, internet üzerinden yaptıran çeteye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin, ses kayıtlarına şifreleri konuşmaları da yansıdı.
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden hesaplar açarak fuhuş yaptırdıkları tespit edilen çeteyi takibe aldı. 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, Bursa merkez olmak üzere Antalya ve Ankara'da 13 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Baskında, kadınları pazarlayarak elde ettikleri paralarla lüks bir hayat yaşadıkları tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek, eskort sitelerin ve sosyal medya hesaplarının takiplerinde kullanılan 3 laptop, çok sayıda kadın isminin ve tarifelerinin yazılı olduğu ajanda ele geçirildi.
Ele geçirilen ajandada, eskortluk yapan kadınların isimleri ve günlük kazançlarının yer aldığı görüldü.



Öte yandan fuhuş çetesinin telefon görüşmeleri de takibe alındı. Polis ekipleri, fuhuş çetesinin şifreli olarak konuştuğunu da tespit etti. Fuhuş yaptıran 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, fuhuş yapan 19 hayat kadınına da işlem yapıldı.

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