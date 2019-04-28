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  • 28.04.2019 20:16
  • Son Güncelleme: 28.04.2019 20:16

'da korkunç olay... Bir kadına ait bulundu

'nın Kadınhanı ilçesinde bir kadına ait olduğu belirlenen bulundu.

Korkunç olay! Kesik baş cinayeti

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Osmancık Mahallesi'nde mantar toplamaya çıkan Hacı , bölgede bulunan göletin yakınlarında olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, başın bir kadına ait olduğunu tespit etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin, bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Cesedin kime ait olduğu henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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