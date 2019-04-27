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  • 27.04.2019 11:10
  • Son Güncelleme: 27.04.2019 11:10

Kütahya’da iğrenç olay! Köpeğe tecavüz ederken yakalandılar

Kütahya’da sahipli köpeği bağlı olduğu yerden alıp ormanlık alana götürerek tecavüz ettikleri öne sürülen 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

İğrenç olay! Köpeğe tecavüz ederken yakalandılar

100. Yıl Mahallesi'nde oturan Ş.K., köpeğini evinin karşısındaki ağaca bağladı. Ancak kısa süre sonra köpeğinin olmadığını fark etti. Çevredekilerden köpeğinin iki kişi tarafından alınarak, ormanlık alana götürüldüğünü öğrendi. Ş.K. hemen ormanlık alana gitti.

İKİ KİŞİYİ YAKALADI, POLİSİ ARADI
Ancak 2 kişinin burada köpeğini, ağaca bağlayıp tecavüz ettiğini gördü. Duruma müdahale eden Ş.K. ile yardımına gelenler, İ.D.(47) ve İ.Y.'yi (55) etkisiz hale getirip, polisi aradı. Polis ekiplerince gözaltına alınan ikili, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Köpek ise veteriner tarafından muayene edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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