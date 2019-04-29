Anneler Günü için geri sayım başladı. Her şey bir yana, onlar bir yana... Anneler, annelik duygusu ve anne-çocuk ilişkisi yedinci sanatın da vazgeçilmez temalarından biri. Annelerimize minnettarlık duygularımızı gösterebilmek amacıyla her sene mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Anneler Günü, Nisan ayının sonlarına gelinmesi ile gündeme geldi. Peki, 2019 Anneler Günü ne zaman, hangi gün? Anneler Günü'ne kaç gün kaldı? İşte Anneler Günü ile ilgili merak edilenler...

2019 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Sevgi ve şefkatlerini üzerimizden eksik etmeyen annelerimiz için her yıl Anneler Günü kutlanır. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü 2019 yılında 12 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

1864'te doğan Jarvis, 13 çocuk doğuran bir annenin 10'uncu çocuğuydu. Ama ne yazık ki kardeşlerinden birçoğu ölmüştü. Hayatta kalan 4 çocuktan biri Anna'ydı. Annesi Ann Maria Reeves Jarvis, Batı Virginia'lı savaş karşıt bir aktivist ve öğretmendi. Sağlık koşullarını iyileştirmek için kendini askerlerin hayatına adamıştı. Amerikan İç Savaşı'ndan sonra anneler için 'Arkadaşlık Günü' adı altında bir gün bulmuş ve bu günün barış, huzur ve seferberlik için mühim olduğunu söylemişti. Anna'nın, annesi vefat ettikten sonra bu günden esinlenerek 'Anneler Günü'nü ilan ettiği söylenir.

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

* Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun..

* Gökyüzünden bir yıldız kayar, dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim.

* Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. en aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun annem.

* Hırçınlığımın tesellisi, şefkatine sığındığım, hayatımı gönüllü paylaşan annem.. hakkını nasıl öderim..

* Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum.

* Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan, annem. Ellerinden öperim.

* Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Anneler günün kutlu olsun sevgili annem.

* Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven annem, sana layık olmak için yaşıyorum. Anneler günün kutlu olsun.

* Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim.. Başımı dizlerine koymaya geldim.

* Seni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun anneciğim.

* Dün, bugün ve yarın..daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizimki bitimsiz, tanrısal bir sevgi.. Anneciğim anneler günün kutlu olsun.