Bebek cinsiyeti ne zaman belli olur? Anne baba olacağını öğrenen çiftler heyecanla bebeklerini kucaklarına alacakları günü bekliyorlar. Annenin hamilelik süresince en çok merak edilenlerden birisi de bebeğin cinsiyeti. Kız bebek ya da erkek bebek bekleyen çiftler, cinsiyetin kaçıncı haftada belli olduğunu araştırıyor. Yazımızda bebek cinsiyetinin ne zaman belli olacağı konusunda bilgilere ulaşabilirsiniz. Peki, bebek cinsiyeti ne zaman belli olur? Kız erkek bebek cinsiyeti kaçıncı haftada belli olur? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

BEBEK CİNSİYETİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Bebeğin cinsiyeti anne rahmine düştüğü andan itibaren bellidir. Ancak bebeğin belli bir süre gelişip cinsiyetini belli etmesi için bir süre beklenilmesi gerekiyor. Bebeğin cinsiyetini öğrenmek için en uygun yollardan biri ultrason muayenesidir. Hamileliğin 4. ayından itibaren ultrasonla bebek cinsiyeti görülebilir. Bazı zamanlarda 13. ya da 14. haftada bebek cinsiyetini belli etmeye başlar. Bazı zamanlarda ise bebeğin cinsiyeti 14. ve 16. haftalarda ya da 16 ila 20. hafta arasında tespit edilebilir. Öte yandan 10, 11 ve 12. haftalarda bebeğin cinsiyeti bilinemez.

HAMİLELİKTE İLK BELİRTİLER NELERDİR?

* Mide bulantısı ve buna bağlı olarak kusmalar en yaygın belirtilerdendir. Bazılarında şiddetli bazılarında da daha hafif yaşanabilir.

* Adet gecikmesi. Her adet gecikmesi hamilelikle sonuçlanmayabilir. Stres ya da mevsimsel kaynaklı gecikmeler de yaşanması söz konusudur.

* Göğüslerde hassasiyet artarken şişlikler de oluşabilir. Hamilelik sürecine giren vücutta hormonlar değişiklik göstereceğinden böyle belirtilerle karşılaşılması normaldir.

* Lekelenmeler görülebilir, bu lekelenmeler hafif ve az miktarda olur. Adet kanamasından çok daha farklı şekildedir.

* Metabolik değişimlerden dolayı hamileliğin ilk belirtileri arasında baş dönmesine de rastlanılmaktadır.

* Sindirim problemleri yaşanabilir. Sindirimde görülen sorunlar hazımsızlık ve şişkinliklere de sebebiyet verebilir.

* Yine sindirim sorunundan dolayı kabızlık görülebilir. Kabızlığın diğer sebebi ise büyüyen rahmin bağırsaklara yaptığı baskıdır.

* Baş ağrısına sıkça rastlanabilir. Genellikle gerilim tipi baş ağrısıdır. Migreni olan kadınlarda ise bu durum kendini daha şiddetli gösterebilir.

* Hamileliğin belirtileri arasında çok sık idrara çıkma da gösterilir. Çok su tüketilmeden de bu durum yaşanabilir.

* Kokuya karşı hassasiyetin başlaması da hamileliğin ilk belirtileri arasında yer alır. Şimdiye kadar sorun olmamış yemek, parfüm gibi kokular birden bire mide bulandırmaya başlayabilir.

* Sıklaşan karın ağrıları hamileliğin ilk belirtilerindendir. Bu ağrılar çok şiddetli değildir, günlük yaşamı etkilemez.

HAMİLELİK HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Hamilelik hesaplaması yaparken adet takvimi baz alınır. Son adet olunan tarih ile kıyaslama yapılır. Regl gününden yaklaşık 15 gün sonrası hamilelik başlar. İnternet üzerinden gebelik hesaplama araçları kullanılsa da bunlar net ve kesin sonucu vermeyebilir. En iyi sonuç test yaparak ve doktor kontrolü ile ortaya çıkacaktır.