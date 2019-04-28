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  • 28.04.2019 14:58
  • Son Güncelleme: 28.04.2019 14:58

'da vahşet! Patronunu, eşini ve kızını öldürüp...

'da tartıştığı patronunu namaz kıldığı sırada 3 kurşunla öldürerek olay yerinden kaçan adam için polis ekipleri gece yarısı operasyon düzenledi. Şahsın evine giden ekipler eve girdiklerinde 3 kişinin cesediyle karşılaştı. Polis, patronunu vuran İsmail Bozbay'ın eşi ve kızını öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Sakarya'da vahşet! Patronunu, eşini ve kızını öldürüp...

İddiaya göre, dün meydana gelen olayda Erenler ilçesi Modern Sanayi'de inşaat ofisi bulunan müteahhit Ahmet Kuzgun ile çalışanı İsmail Bozbay arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışma sonrası Kuzgun, namaz kıldığı esnada çalışanı İsmail Bozbay tarafından silahla vuruldu. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerde Kuzgun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı, olay yerinde yaptığı incelemelerde ise Ahmet Kuzgun'un namaz kılarken arkadan üç kurşunla vurulduğu ve kurşunlardan birisinin kalbine isabet ettiğini belirledi.


Öldürülen Ahmet Kuzgun

Kuzgun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine kaldırıldı.

EŞİ VE KIZINI DA VURARAK İNTİHAR ETTİ
Patronunu vurarak öldüren İsmail Bozbay yaşanan olay sonrası kayıplara karıştı. Polis ekiplerince Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Bozbay'ın evine gece saatlerinde operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda eve giren ekipler İsmail Bozbay, eşi Aycan ve küçük kızları Serra'nın cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemelerde katil zanlısının eşi ve kızını öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bozbay ailesinin cenazeleri de otopsi yapılmak üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine kaldırıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Büro Amirliği ekiplerince patronunu öldürdükten sonra eşi ve kızını öldürdüğü ihtimali üzerinde durulan olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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