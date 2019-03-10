Uyumayan bebek nasıl uyutulur? Anneler için öneriler bebek uyutma önerileri

Uyumayan bebeği uyutmak için anneler neler yapmalıdır? Bebeğin uyku düzeninin kurulması annenin de uyku düzenini yakından etkiler. Yaşamsal önemi büyük olan uyku da günün kalan diğer zamanlarının da daha verimli olmasını sağlar.



BEBEK UYUTMA YÖNTEMLERİ



-Anne ve bebek arasındaki ilişki çok farklıdır. Başkasının bebeği uyutması çok daha zordur. Pışpışlama yöntemiyle bebeğin uyuması sağlanabilir. Hafif ve yavaş bir ses tonuyla pış pış sesi yapmak ve göğse yaklaştırarak hafifçe sallamak bebek ile anne arasında derin bağlar kurarak daha kolay uyumasını sağlar.



-Bebeklerin doğru ve düzenli bir şekilde uyuması için kundak şekli de büyük önem taşır. Bebeği çok sıkmadan hafif ve yarım bir kundaklama yapmanız yeterli olacaktır. Böylece bebek uykuda sıçradığında el hareketlerinden dolayı uyanmazlar ve rahat bir uyku çekerler.





-Bebekler çok fazla gaz ve sindirim problemiyle karşı karşıya kalırlar. Bu nedenle anneler bebeklerinin karnına yavaşça ve dairesel hareketlerle masaj yapabilirler. Buna bir de pışpışlama ile eşlik ederlerse daha verimli sonuç alacaklardır.



-Bebeğinizi karanlık ve gürültüsüz bir ortamda uyutmaya önem verin. Işığı çok fazla alan ve ses olan alanlarda bebeğin uykuya dalması zorlaşacaktır. Zar zor uyuyan bebeğin tekrar uyanma olasılığı da daha yüksek olacaktır.



-Bebeğin ılık su eşliğinde bir banyo yapması rahatlamasını sağlayacağından uykuya dalışını da kolaylaştıracaktır. Aynı şekilde karnının da doyurulmuş olması önemlidir. Aç olan bebek uyumayacaktır.



-Beşik seçimi en önemli konulardan biridir. Pamuklu kumaştan ve ortopedik olan beşikler bebeğiniz için idealdir. Hafifçe beşiği sallayarak ve kısık ses tonuyla ninni söylemek de bebeğin kolay uyumasını sağlar.