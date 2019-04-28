Bugünkü
Takvim
  • Burçlar
  • 28.04.2019 09:58
  • Son Güncelleme: 28.04.2019 09:58

yorumları – 28 Nisan 2019 Pazar

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 28 Nisan Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ

Kendinizi iyi ifade etmeniz ve soru işareti bırakmamanız gereken bir gündesiniz. İnsanaların sizi anladığını görmek daha iyi hissetmenize neden olacak. Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak için elinize geçen fırsatları akıllıca kullanacaksınız. Bugün, görüşeceğiniz kişilerin size olan davranışları çok önemli. İsteklerinizde dengeli ve yapıcı davranmanıza rağmen, olayları çok fazla incelemekten yanasınız.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerBurçlar HaberleriGünlük burç yorumları – 28 Nisan 2019 Pazar
Diğer Burçlar Haberleri Tüm burçlar haberleri
Tüm Burçlar Haberleri