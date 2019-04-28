KOÇ

Kendinizi iyi ifade etmeniz ve soru işareti bırakmamanız gereken bir gündesiniz. İnsanaların sizi anladığını görmek daha iyi hissetmenize neden olacak. Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak için elinize geçen fırsatları akıllıca kullanacaksınız. Bugün, görüşeceğiniz kişilerin size olan davranışları çok önemli. İsteklerinizde dengeli ve yapıcı davranmanıza rağmen, olayları çok fazla incelemekten yanasınız.