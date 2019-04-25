Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, ramazan pidesinin fiyatının 2,5 TL olacağını söyledi. Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, Ankara'da ekmeğe gelen yüzde 25 zammın nedenlerini ve diğer illerdeki ekmek fiyatlarına dair fiyatların seyrini değerlendirdi. İnternette ramazan pidesinin 2019 yılı fiyatı araştırılmaya başlandı. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik. Peki Ramazan pidesi kaç para 2019? Gramajı ne kadar? Bu yıl ramazan pidesi kaç TL? İşte detaylar...

DÖVİZDEKİ DALGALANMA FİYATI ETKİLEDİ

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmadan dolayı ekmeğin hammaddesi unda da bir fiyat artışı meydana geldiğine dikkat çeken Kavuncu, zammın gerekli olduğunu belirtti.

"Şu anda tüm Türkiye'de ekmek fiyatlarının zamlanması için çalışmalar sürüyor. İstanbul, Samsun ve Kayseri başta olmak üzere Orta Anadolu'da bu çalışmalar yapılıyor" diyen Kavuncu, ramazan pidesi fiyatıyla ilgili de bilgi verdi.

"ÇOK DA ZAM YAPMADIK"

Kavuncu, "Ankara'da 2,5 TL olacak ramazan pidesi. Çok da bir zam yapmadık" dedi.

RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler

1/2 paketinstant maya (5 gram)

1/2 tatlı kaşığıtoz şeker

1 su bardağıılık su

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı un( -/+ 4 yemek kaşığı)

Üzeri için:1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1/2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı su

1 yemek kaşığı çörek otu

Ramazan Pidesi Tarifinin Püf Noktası

Yoğurma işlemini en az 10 dakika kadar sürdürmeniz ve mayayı çalışır hale getirmeniz önemli.

Ramazan Pidesi Tarifinin Pişirme Önerisi

Biraz daha yumuşak bir pide hazırlamak istiyorsanız maya karışımını ılık sütle hazırlayabilir, hamuru bir yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı katabilirsiniz.

Ramazan Pidesi Tarifi Nasıl Yapılır?

İnstant ya da kuru mayayı, toz şeker ilavesiyle birlikte ılık suda karıştırın. Mayanın aktive olması için 5 dakika kadar bekletin.

Azar azar eklediğiniz un ve tuz ilavesiyle hamur karışımını toparlanana kadar yaklaşık 10 dakika yoğurun.

Ayrı ve temiz bir kaba aldığınız hamurun üzerini nemli bir bezle örttükten sonra mayalanması için oda ısısında 30 dakika kadar bekletin.

Yumurta sarısı, sıvı yağı ve yoğurdu küçük bir kapta karıştırın.

Mayalanan hamuru, yağlı kağıt serilmiş ve üzeri hafif unlanmış fırın tepsisi üzerine alın. Elinizi yumurtalı ve yağlı karışıma batırıp hazırladığınız hamuru büyüterek açtırın.

Hamurun üzerine çok fazla bastırmadan bir bıçak ucu yardımıyla küçük kareler ya da baklava dilimleri oluşturun.

Pide formunu alan hamuru, fırın tepsisinde ikinci kez 15-20 dakika kadar mayalanmaya bırakın.

Üzerine yumurta sarılı karışımı sürüp çörek otunu serpiştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarıp kabarana kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız sıcak pidenin üzerine arzuya göre hafifçe su serpip temiz bir bezle sardıktan sonra ilk sıcaklığı gidene kadar bekletin. Dilimledikten sonra servis edin.