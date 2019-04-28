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  • 28.04.2019 22:20
  • Son Güncelleme: 28.04.2019 22:45

!da akılalmaz olay! a sinirlendi, dehşet saçtı

'da evinin önünde ın gürültü yapmasına sinirlenen K.D. (69), av tüfeğiyle sokağa inerek ateş açtı. Yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırılırken, K.D. gözaltına alındı.

Sultanbağı Mahallesinde oturan K.D., evinin önünde ın gürültü yapmasına sinirlendi. Elinde av tüfeğiyle sokağa inen K.D., çocukların üzerine doğru ateş edip evine kaçtı. Sokak oynayan çocuklardan B.P. (15) ve B.K. (14) vücutlarına işaret eden saçmalarla yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaralanan çocukları ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Şüpheli K.D.nin çocuklara ateş ettiğini duyan mahalle sakinleri ise evine girmeye çalıştı.

Polis ekipleri mahalle sakinlerini güçlükle sakinleştirerek K.D.yi gözaltına aldı. Şüpheli K.D. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği götürüldü. Yaralı çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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