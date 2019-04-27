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  • 27.04.2019 14:50
  • Son Güncelleme: 27.04.2019 14:59

Son dakika: 'da dehşet! Canlı yayında etti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki vatandaş, hesabından yaptığı canlı yayında etti. "Herkes hakkını helal etsin. Yarın cenazemde imam, hacı, hoca asla benim bedenime dokunmasınlar" dedikten sonra yanındaki tabancayı başına dayayıp ateşledi.

Canlı yayında intihar etti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Zeki Ö. (39) hesabından yaptığı canlı yayın sırasında başına tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Olay, saat 02.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Yalkı Deresi kenarındaki boş arazide meydana geldi. Evli ve 4 çocuk babası olan Zeki Ö., sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında edeceğini söyledi.

"BEDENİME DOKUNMASINLAR"
Bunun üzerine yakınları yayına katılıp, Zeki Ö.'yü intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Ancak Zeki Ö. "Herkes hakkını helal etsin. Yarın cenazemde imam, hacı, hoca asla benim bedenime dokunmasınlar" dedikten sonra yanındaki tabancayı başına dayayıp, ateşledi.

İhbar üzerine bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, Zeki Ö.nün cansız bedenini buldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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