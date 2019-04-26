İstanbul cuma saati, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İslam peygamberi Hz. Muhammed döneminden günümüze kadar kılına gelmiş farz namazlar arasında olan cuma namazı, öğle vakti cemaat ile birlikte kılınmaktadır. Nisan ayının son cuması için camiler hazırlandı. Peki, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 26 Nisan İstanbul cuma vakti...

İSTANBUL CUMA SAATİ (26 NİSAN 2019)

Diyanet'in namaz vakitlerinde yer alan bilgiye göre, 26 Nisan İstanbul'da cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.

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İSTANBUL 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 26.04.2019 04:27 06:03 13:07 16:55 20:01 21:31 27.04.2019 04:25 06:01 13:07 16:55 20:02 21:32 28.04.2019 04:23 06:00 13:07 16:56 20:03 21:34 29.04.2019 04:21 05:59 13:07 16:56 20:05 21:35 30.04.2019 04:19 05:57 13:06 16:56 20:06 21:37 01.05.2019 04:17 05:56 13:06 16:57 20:07 21:38 02.05.2019 04:16 05:55 13:06 16:57 20:08 21:40 03.05.2019 04:14 05:53 13:06 16:57 20:09 21:41 04.05.2019 04:12 05:52 13:06 16:57 20:10 21:43 05.05.2019 04:10 05:51 13:06 16:58 20:11 21:44 06.05.2019 04:09 05:50 13:06 16:58 20:12 21:46 07.05.2019 04:07 05:49 13:06 16:58 20:13 21:47 08.05.2019 04:05 05:47 13:06 16:59 20:14 21:49 09.05.2019 04:03 05:46 13:06 16:59 20:15 21:51 10.05.2019 04:02 05:45 13:06 16:59 20:16 21:52 11.05.2019 04:00 05:44 13:06 16:59 20:17 21:54 12.05.2019 03:58 05:43 13:05 17:00 20:18 21:55 13.05.2019 03:57 05:42 13:05 17:00 20:19 21:57 14.05.2019 03:55 05:41 13:05 17:00 20:20 21:58 15.05.2019 03:54 05:40 13:05 17:01 20:21 22:00 16.05.2019 03:52 05:39 13:05 17:01 20:22 22:01 17.05.2019 03:51 05:38 13:05 17:01 20:23 22:03 18.05.2019 03:49 05:37 13:06 17:01 20:24 22:04 19.05.2019 03:48 05:36 13:06 17:02 20:25 22:05 20.05.2019 03:46 05:35 13:06 17:02 20:26 22:07 21.05.2019 03:45 05:35 13:06 17:02 20:27 22:08 22.05.2019 03:44 05:34 13:06 17:03 20:28 22:10 23.05.2019 03:42 05:33 13:06 17:03 20:29 22:11 24.05.2019 03:41 05:32 13:06 17:03 20:30 22:13 25.05.2019 03:40 05:32 13:06 17:03 20:30 22:14

CUMA NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Cuma gününün önemi Hz. Peygamber (s.a.v.)'in bir hadisinde şöyle ifade edilmektedir. "Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır" (Müslim, "Cum'a", 18)

Cuma günü müminlerin bayramıdır. Bu sebeple, Cuma günü bedenimizi ve elbiselerimizi temiz hale getirmek, dişlerimizi temizlemek, sakal ve bıyığımız düzeltmek, başkalarını rahatsız edecek kötü kokulu yiyeceklerden sakınmak, güzel koku sürünmek, çokça duada ve istiğfarda bulunmak Hz. Peygamberin sünnetidir.

Cuma namazı ise, müminler üzerine farzdır. Cuma namazı, camiye gidemeyecek meşru bir sebebin bulunması, hastalık, kişiyi güçsüz bırakmış yaşlılık, sağlığa zarar verecek şekilde sıcak veya soğuk, mal ve can güvenliliğinin olmaması, camiye gidemeyecek kadar özürlü olunması, sel gibi doğal afetler, yolculuk yapma ve esaret altında olunması durumları hariç bütün müminlerin yerine getirmesi gereken farz bir ibadettir. Cuma namazı ile ilgili olarak Sevgili Peygamberimiz, gerekli temizliği yaptıktan sonra camiye gidip hutbe dinleyen ve namazı kılan kimsenin daha önceki cuma ile bu cuma arasında işlediği günahların affedileceği müjdesini vermiş, kasıtlı olarak terk edilmesi halinde "Allah, önemsemediği için üç cumayı terkeden kimsenin kalbini mühürler" uyarısını bizlere bildirmiştir. (Ebû Dâvûd, "Salât", 204)

Cuma, namaz kılmak için bir araya gelen müminlerin birbirleriyle tanışmaları ve kaynaşmaları için en müsait olan bir gündür. Ayrıca sosyal sorunların çözümlenerek birlik ve beraberliğin doruğa ulaştığı gün yine Cuma günüdür. Cuma namazından önce anlatılan vaazlarda ve Cuma vaktinde okunan hutbelerde müminlerin bilmesi gereken ibadet konularıyla beraber, birlikte yaşayan insanların uyması gereken kurallar, topulumun huzurunu ve mutluluğunu en üst seviyeye çıkaracak bilgilerde cemaate aktarılmaktadır. Sonuç olarak, Cuma günü, kıldığımız namazlarla gönlümüzün huzura erdiği, alınan bilgilerle aklımızın doğru bilgiye ulaştığı, birlikte aynı kıbleye yönelmek, omuz omuza aynı safta durmak suretiyle gönüllerimizin buluştuğu bir gündür.