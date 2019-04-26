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  • 26.04.2019 10:33
  • Son Güncelleme: 26.04.2019 10:33

ipucu cevabı 26 Nisan: Her yıl ? 12.30 sorusu

ipucu sorusu yayınlandı. Bugünkü ipucu sorusu Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan geliyor. Öğlen yapılacak yarışmada ödül 10 bin TL. Yarışmacılar ipucu cevabını öğrenerek yarışmada bir adım önde olmak istiyorlar. Peki, sorusu olan, her yıl ? İşte 26 Nisan ve cevabı...

Her yıl okyanusları kirleten çöpler kaç tondur?

ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Ödül 10 bin TL. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugün ipucumuz doğayı koruyan ve farkındalık çalışmaları yürüten Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın Instagram hesabında! Her yıl hadiciler?" denildi. Peki, her yıl okyanusları kirleten çöpler kaç tondur? İşte 26 Nisan sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (26 NİSAN 2019)

Soru: Her yıl okyanusları kirleten çöpler kaç tondur?

Cevap: 4,8 MİLYON

Dünyada 4,8 milyon tondan fazla çöp, okyanusları kirletiyor.

Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın İstanbul'da bir ofisi; Ankara ve İzmir'de koordinasyon merkezleri; Ankara, Diyarbakır, Hatay, İzmir ve Samsun'da gençlik merkezleri bulunmaktadır.

TOG Gençlik Merkezleri'nde 15 – 25 yaşları arasında mahallelerde yaşayan gençlerin kişisel gelişimini destekleyen çalışmalar yapılmaktadır. Bu merkezler gençlerin birey olarak kendi özerkliğini kazanmasını, kendi fikirlerini hayata geçirmesini ve yaşamlarını iyileştirici yeni olanaklarla tanışmasını sağlamaktadır.

TOG Gençlik Merkezleri'nde danstan fotoğrafa, müzikten ingilizceye kadar atölye çalışmaları, danışmanlık hizmetleri, doğa kampları, uluslararası hareketlilik projelerine katılım gibi etkinlikler hayata geçirilmektedir.

HADİ İPUCU SORULARI

25 Nisan 2019 20:30 Hadi İpucu Sorusu Cevabı
"Doğadaki İnsan" belgeselinin sunucusu kimdir?
CEVAP: SERDAR KILIÇ

25 Nisan 2019 19:30 Hadi İpucu Sorusu Cevabı
Assassins Creed: Origins oyununu oynayan oyuncular İskenderiye'den Memphis'e, Nil Deltası'ndan Büyük Kum Denizi'ne, Giza Platosu'ndan Faiyum Oasis'e kadar birçok yerde gezebiliyor. Bu durumda oyunun konusu nerededir?
CEVAP: ANTİK MISIR

25 Nisan 2019 12:30 Hadi İpucu Sorusu Cevabı
Yaprak Dökümü dizisi ile adını duyuran "Ufak Tefek Cinayetler" dizisinde "Oya" karakterini canlandıran oyuncu, yoga üzerine eğitim almak amacıyla temmuz ayında Hindistan'a gidiyor.
CEVAP: GÖKÇE BAHADIR

24 Nisan 2019 20:30 Hadi İpucu Sorusu Cevabı
"Sultan" unvanının ilk olarak verildiği padişah kimdir?
CEVAP: 1. MURAD

24 Nisan 2019 19:30 Hadi İpucu Sorusu Cevabı
Çürüme veya mayalanma diye tabir edilen, sütün yoğurda dönüştürülmesi işlemine ne ad verilir?
CEVAP: FERMANTASYON

24 Nisan 2019 12:30 Hadi İpucu Sorusu Cevabı
Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında hayata geçirilen ülkemizin yüz ölçümü açısından en büyük yapay baraj gölü olan Adıyaman ve Şanlıurfa illeri arasında, Fırat Nehri üzerinde kurulu olup, enerji ve sulama amaçlı kullanılmakta olan bu baraj gölünün adı nedir?
CEVAP: ATATÜRK BARAJI

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