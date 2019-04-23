Beşiktaş, Gary Medel'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Tecrübeli orta saha oyuncusunun ayak bileğinde mikro yırtık tespit edildi. Şilili orta saha oyuncusu, Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı maçta ilk devrenin sonunda oyundan alınıp yerini Necip Uysal'a bırakmıştı.
BU SEZON NE YAPTI?
Beşiktaş'ın 31 yaşındaki orta saha futbolcusu Gary Medel, Beşiktaş forması ile bu sezon 23 maça çıktı. Şilili futbolcu bu maçlarda gol veya asist katkısı veremedi. Sezon sonunda Medel'in Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşuluyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Beşiktaş'ın 31 yaşındaki orta saha futbolcusu Gary Medel, Beşiktaş forması ile bu sezon 23 maça çıktı. Şilili futbolcu bu maçlarda gol veya asist katkısı veremedi. Sezon sonunda Medel'in Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşuluyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.