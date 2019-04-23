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  • 23.04.2019 19:58
  • Son Güncelleme: 23.04.2019 19:58

'ta şoke eden sakatlık! sezonu kapattı...

'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlıların Şilili orta saha oyuncu 'in sezonu kapattığı öğrenildi.

Şoke eden sakatlık! Sezonu kapattı...
, 'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Tecrübeli orta saha oyuncusunun ayak bileğinde mikro yırtık tespit edildi. Şilili orta saha oyuncusu, Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı maçta ilk devrenin sonunda oyundan alınıp yerini 'a bırakmıştı.

BU SEZON NE YAPTI?
Beşiktaş'ın 31 yaşındaki orta saha futbolcusu Gary Medel, Beşiktaş forması ile bu sezon 23 maça çıktı. Şilili futbolcu bu maçlarda gol veya asist katkısı veremedi. Sezon sonunda Medel'in Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşuluyor.

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