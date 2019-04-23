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  • 24.04.2019 05:07
  • Son Güncelleme: 24.04.2019 05:07

’de ticari takside bir kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Niyazi D. (53) evine gitmek için 'de bulunan bir taksi durağına geldi.

Son nefesini bindiği takside verdi

Niyazi D, burada taksiye binerek 'de bulunan evine doğru yola çıktı. Ancak taksi sürücüsü Hüseyin K. bir süre sonra yolcunun hareketsiz durduğunu fark edince aracı yol kenarına park ederek şahsı uyandırmaya çalıştı.

Taksi şoförü Hüseyin K, yolcu Niyazi D.'yi uyandıramayınca durağa geri döndü. Durumdan şüphelenen taksi sürücüsü, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde taksi içerisinde hareketsiz halde yatan yolcunun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Niyazi D.'nin cesedi Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazenin kaldırılmasının ardından taksi sürücüsü Hüseyin K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Niyazi D.'nın daha önce de söz konusu duraktan taksiye binerek evine gittiği öğrenildi.

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