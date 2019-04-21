

AA'nın duyurduğu son dakika bilgisine göre Sri Lanka'daki otel ve kiliselere yapılan terör saldırılarında iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Yetkililer 8. patlamanın ardından ülkede sokağa çıkma yasağı ilan etti.





SALDIRILARDA 2 TÜRK VATANDAŞI HAYATINI KAYBETTİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, saldırılarda 2 Türk vatandaşı mühendis yaşamını yitirdi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ülkede terör saldırılarıyla bağlantılı olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, patlamalar nedeniyle şoke olduğunu belirterek, sükunet çağrısında bulundu.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, korkakça saldırıları güçlü biçimde kınadığını belirterek, "Tüm Sri Lankalılara bu trajik dönemde bir arada ve güçlü kalmaları çağrısında bulunuyorum." dedi.





Maliye Bakanı Mangala Samaraweera da Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, patlamaları, "Çok sayıda masum insanın ölümüne yol açan, çok iyi koordine edilmiş anarşi ve kargaşa yaratma girişimi" olarak nitelendirdi.