"Takside tecavüz" olayında flaş gelişme... Genç kadının ifadesi ortaya çıktı

Sabah'ın haberine göre, İstanbul'da bir eğlence mekanından çıktıktan sonra taksiye binen genç kadın, şüpheli şoför Fatih K. tarafından tecavüze uğradığını iddia etti. Müşteki kadının iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli taksici hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Y.S.'nin ifadesine yer verildi. 32 yaşındaki genç kadın ifadesinde olayı şöyle anlattı:



"Müşteki, geçtiğimiz Kasım ayında arkadaşları ile birlikte Beyoğlu'nda bir eğlence mekânından çıktı. Gece saat 01:00-01:30 sıralarında arkadaşı kendisini yakında bulunan bir ticari taksiye bindirdi. Yolda ilerledikleri sırada taksi şoförü olan 40 yaşındaki şüpheli Fatih K. bir şey isteyip istemediğini sordu. Bunun üzerine genç kadın 'hayır' dedi. Şüpheli bir süre sonra ön yolcu koltuğunda oturan müştekiyi elle taciz etmeye başladı. Alkollü olduğu için tam olarak durumlarını anlamadığını ileri süren müşteki, daha sonra şüphelinin aracı durdurduğunu ve arka koltuğa geçirdiğini, şüphelinin de yanına oturduğunu, alkollü olduğu için ve şüphelinin elleriyle bileklerini tutarak karşı koymasını engellediğini, şüphelinin kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü.

Ardından şüpheli tarafından taksiden indirildiğini ve yanındaki cep telefonunu, cüzdanını ve paralarını alarak kaçtığını iddia etti. Bu esnada yoldan geçmekte olan bir başka ticari araca binerek şüpheliyi takip etmeye çalıştıklarını, ancak Fatih K.'nin aracını trafikte gözden kaybettiklerini ileri sürdü ve şüpheliden şikâyetçi oldu.

İDDİALARI REDDETTİ

Şüpheli Fatih K. alınan savunmasında, iddia edilen olayların hiçbirinin yaşanmadığını, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ileri sürdü. İddianamede, müştekinin Beyoğlu ilçesinde bindiğini iddia ettiği şüpheli ticari taksinin tespiti ile ilgili olarak güvenlik kamerasının incelendiği belirtildi. Kamera görüntülerine göre, genç kadının gece 01:00'da ticari taksiye bindiği ve taksi şoförünün Fatih K. olduğu tespit edildi.

TANIK TAKSİCİ DOĞRULADI

İddianamede ayrıca Y.S.'nin adli muayene raporuna da yer verildi. Raporda müştekinin yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir şekilde yaralandığı belirtildi. İddianamede ayrıca, müştekinin şüpheli tarafından araçtan indirildikten sonra yoldan geçmekte olan ve şüpheli aracı takip etmek için bindiği ticari taksi şoförü tanık E.G.'nin de ifadesine yer verildi. Tanık taksici ifadesinde, "Gece saatlerinde bir müşteriyi bıraktıktan sonra ismini sonradan öğrendiği müşteki Y.S.'yi ticari taksisine bindiğini ve öndeki aracı takip etmesini istediğini, daha sonra yol üzerinden sola döndüklerinde aracı göremediklerini, müştekinin saldırıya uğradığını beyan etmesi üzerine müştekiyi karakola götürdüğünü" ifade etti.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

İddianamede, şüphelinin suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik soyut savunması yerine, kendi içerisinde tutarlı, tanık beyanları ve tutanaklar ile doğrulanan müşteki anlatımlarına itibar edildiği kaydedildi. Şüphelinin, alkolün etkisiyle beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan müştekiyi basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir şekilde yaralayarak cebir kullanmak suretiyle ve cinsel amaçla hürriyetinden yoksun bırakarak 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunu işlediği belirtildi.

Fatih K.'nin ayrıca, Y.S. ile rızası dışında ilişkiye girerek, 'Nitelikli cinsel saldırı' suçunu işlediği, müştekiye ait eşyaları zorla alarak da 'Nitelikli yağma' suçunu işlediği ifade edildi. Olaydan birkaç gün sonra tutuklanan şüpheli hakkında atılı suçlar kapsamında hapis cezası talep edildi. Taksici Fatih K. ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.



