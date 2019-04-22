Dünya Günü bugün kutlanıyor. Aktivist John McConell'ın, 22 Nisan 1969 yılında çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla öneride bulunduğu Dünya Günü, her yıl 22 Nisan tarihinde kutlanmaktadır. Dünya Günü ile ilgili şiirler günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bu güne özel en güzel şiirler sizler için bir arada toparladık. İşte 22 Nisan Dünya Günü ile ilgili şiirler...
DÜNYA GÜNÜ ŞİİRLERİ
EY BALÇIK DÜNYA
Seni bildim bileli,
Ey balçık dünya,
Başıma nice belâlar geldi,
Nice mihnet, nice dert.
Seni sırf belâdan ibaret gördüm,
Seni sırf mihnetten, dertten ibaret.
İsa'nın yurdu değilsin sen,
Yayıldığı yersin eşeklerin.
Nerden tanıdım seni bilmem ki,
Nerden parçası oldum bu yerin,
Bana vermedin bir yudum tatlı su,
Sofranı yaydın yayalı.
Elimi ayağımı bağladın gitti,
Elimin ayağımın farkına varalı.
Bırak da bir ağaç gibi
Yerin altından çıkarıp ellerimi
Sevgilinin havasıyla sarmaşdolaş olayım,
Uzayıp gideyim bâri.
Ey çiçek, dedim çiçeğe,
Dedim, bu küçük yaşta sen,
Neden ihtiyar oldun bu kadar,
Dedim, nasıl oldu bu böyle?
Çocukluktan kurtuldum, dedi çiçek,
Sabah rüzgârını tanıyalı,
Hep yukarlara doğru çıkar
Yukarlardan gelmiş bir ağaç dalı.
Şunu da söyledi çiçek:
Madem aslımı tanıdım,
Madem yersizlik âlemi aslım,
Artık bana tek bir şey düşecek:
Yücelip aslıma gitmek.
Sus yerter artık,
Var git yokluğa haydi,
Yoklukla yok ol.
Git, yokluklardan tanı
Yokluktan var olanı.
Mevlana Celaleddin Rumi
DÜNYA EVİMİZ
Dünya bizim evimiz,
Neşemiz, kederimiz,
Ay, yıldız, güneş, deniz,
Dünya bizim evimiz
Güzeliyle, çirkiniyle,
İyisiyle, kötüsüyle,
Hayvanıyla, bitkisiyle,
Dünya bizim evimiz
Barışıyla, savaşıyla
Küçüğüyle, büyüğüyle,
Kentlisiyle, köylüsüyle
Dünya bizim evimiz
Dünyabizim evimiz
Derdimiz, kederimiz
Gök, ova, tarla, deniz
Dünya bizim evimiz
NURCAN YARIMEL
YÜRÜ BRE YALAN DÜNYA
Yürü bre yalan dünya
Yalan dünya değil misin
Hasan ile Hüseyin'i
Alan dünya değil misin
Ali bindi Düldül ata
Can dayanmaz bu firkata
Boz Kurt ile kıyamete
Kalan dünya değil misin
Tanrı'nın Arslan'ın alan
Düldül'ü dağlara salan
Yedi kere ıssız kalan
Kalan dünya değil misin
Bak şu kışa, bak şu güze
Ciğer kebap oldu köze
Muhammed'i bir top beze
Saran dünya değil misin
Pir Sultan'ım ne yatarsın
Kurmuşçarkını dönersin
Ne konarsın ne göçersin
Kalan dünya değil misin
PİR SULTAN ABDAL
BU DÜNYA KİMİN DÜNYASI
Yol üstünde biten çalı
Bu dünya kimin dünyası?
Ak çiçekli ayva dalı
Bu dünya kimin dünyası?
Gediklerde esen poyraz,
Yaprakları dalda koymaz
Gözler doysa gönül doymaz
Bu dünya kimin dünyası?
Her gün eski her gün yeni
Tükenmez gidip geleni
Can evimden vurdu beni
Bu dünya kimin dünyası?
Kar yağar kaybolur izler
Her nakış bin bir sır gizler
Ufuklara dalan gözler
Bu dünya kimin dünyası?
Tüm nimetler talan talan..
Hızır bekler darda kalan.
Varı yalan, yoğu yalan
Bu dünya kimin dünyası?
Toprak basar kucağına
Güneş çeker sıcağına
Atar derdin ocağına...
Bu dünya kimin dünyası?
Abdurrahim Karakoç
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