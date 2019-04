Dünya Günü bugün kutlanıyor. Aktivist John McConell'ın, 22 Nisan 1969 yılında çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla öneride bulunduğu Dünya Günü, her yıl 22 Nisan tarihinde kutlanmaktadır. Dünya Günü ile ilgili şiirler günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bu güne özel en güzel şiirler sizler için bir arada toparladık. İşte 22 Nisan Dünya Günü ile ilgili şiirler...

DÜNYA GÜNÜ ŞİİRLERİ

EY BALÇIK DÜNYA

Seni bildim bileli,

Ey balçık dünya,

Başıma nice belâlar geldi,

Nice mihnet, nice dert.

Seni sırf belâdan ibaret gördüm,

Seni sırf mihnetten, dertten ibaret.

İsa'nın yurdu değilsin sen,

Yayıldığı yersin eşeklerin.

Nerden tanıdım seni bilmem ki,

Nerden parçası oldum bu yerin,

Bana vermedin bir yudum tatlı su,

Sofranı yaydın yayalı.

Elimi ayağımı bağladın gitti,

Elimin ayağımın farkına varalı.

Bırak da bir ağaç gibi

Yerin altından çıkarıp ellerimi

Sevgilinin havasıyla sarmaşdolaş olayım,

Uzayıp gideyim bâri.

Ey çiçek, dedim çiçeğe,

Dedim, bu küçük yaşta sen,

Neden ihtiyar oldun bu kadar,

Dedim, nasıl oldu bu böyle?

Çocukluktan kurtuldum, dedi çiçek,

Sabah rüzgârını tanıyalı,

Hep yukarlara doğru çıkar

Yukarlardan gelmiş bir ağaç dalı.

Şunu da söyledi çiçek:

Madem aslımı tanıdım,

Madem yersizlik âlemi aslım,

Artık bana tek bir şey düşecek:

Yücelip aslıma gitmek.

Sus yerter artık,

Var git yokluğa haydi,

Yoklukla yok ol.

Git, yokluklardan tanı

Yokluktan var olanı.

Mevlana Celaleddin Rumi

DÜNYA EVİMİZ

Dünya bizim evimiz,

Neşemiz, kederimiz,

Ay, yıldız, güneş, deniz,

Dünya bizim evimiz

Güzeliyle, çirkiniyle,

İyisiyle, kötüsüyle,

Hayvanıyla, bitkisiyle,

Dünya bizim evimiz

Barışıyla, savaşıyla

Küçüğüyle, büyüğüyle,

Kentlisiyle, köylüsüyle

Dünya bizim evimiz

Dünyabizim evimiz

Derdimiz, kederimiz

Gök, ova, tarla, deniz

Dünya bizim evimiz

NURCAN YARIMEL

YÜRÜ BRE YALAN DÜNYA

Yürü bre yalan dünya

Yalan dünya değil misin

Hasan ile Hüseyin'i

Alan dünya değil misin

Ali bindi Düldül ata

Can dayanmaz bu firkata

Boz Kurt ile kıyamete

Kalan dünya değil misin

Tanrı'nın Arslan'ın alan

Düldül'ü dağlara salan

Yedi kere ıssız kalan

Kalan dünya değil misin

Bak şu kışa, bak şu güze

Ciğer kebap oldu köze

Muhammed'i bir top beze

Saran dünya değil misin

Pir Sultan'ım ne yatarsın

Kurmuşçarkını dönersin

Ne konarsın ne göçersin

Kalan dünya değil misin

PİR SULTAN ABDAL

BU DÜNYA KİMİN DÜNYASI

Yol üstünde biten çalı

Bu dünya kimin dünyası?

Ak çiçekli ayva dalı

Bu dünya kimin dünyası?

Gediklerde esen poyraz,

Yaprakları dalda koymaz

Gözler doysa gönül doymaz

Bu dünya kimin dünyası?

Her gün eski her gün yeni

Tükenmez gidip geleni

Can evimden vurdu beni

Bu dünya kimin dünyası?

Kar yağar kaybolur izler

Her nakış bin bir sır gizler

Ufuklara dalan gözler

Bu dünya kimin dünyası?

Tüm nimetler talan talan..

Hızır bekler darda kalan.

Varı yalan, yoğu yalan

Bu dünya kimin dünyası?

Toprak basar kucağına

Güneş çeker sıcağına

Atar derdin ocağına...

Bu dünya kimin dünyası?

Abdurrahim Karakoç