22 Nisan Dünya Günü, dev arama motoru Google tarafından Doodle olarak hazırlandı. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı Doodle2ın üstüne tıklayarak, o güne ve konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor. Önemli gün ve tarihleri anasayfasına taşıyan Google'ın bugünkü Doodle'ı 22 Nisan Dünya Günü nedir? Dünya Günü nasıl ortaya çıktı? Dünya Günü neden Doodle oldu? İşte 22 Nİsan Dünya Günü hakkında detaylar...

22 NİSAN DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

Dünya Günü 1970 yılında başlatılan ve bu yıl 49'uncu yıldönümü olan önemli bir gündür. Dünya Günü, ömrü insan faaliyetleri tarafından tehdit edilen dost canlılara dikkat çekilmek amacıyla ilan edilmiştir.

22 Nisan tarihinde kutlanan Dünya Günü, John McConell tarafından 21 Mart tarihinde kutlanmak üzere önerilmiştir. McConell'ın bu önerisinin nedeni ise 21 Mart ekinoks'u, yani gece ve gündüzün eşit olduğu gün olmasından kaynaklanmaktaydı. Bu önerinin askıda kalması nedeniyle çevre sorunlarına ilk büyük tepki olarak kabul edilen, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson'un da desteği ile 22 Nisan 1970 tarihinde Dünya Günü kutlamalarının ilki gerçekleşmiştir.

Bu kutlamalar için 20 milyona yakın insan toplanmış, çevre kirliliği üzerine konferanslar, sempozyumlar düzenlenmiştir. Ayrıca bu vesileyle ABD'nin ilk temiz hava ve temiz su yasası hazırlanmıştır.

DÜNYA GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Gaylord Nelson, Kaliforniya sahilinde 3500'den fazla kuş öldüren 1969 Santa Barbara petrol sızıntısının yol açtığı yıkımı gördükten sonra Dünya Günü fikriyle geldi.

22 Nisan 1970'teki ilk Dünya Günü, çevreye verilen zararı protesto etmek için yürüyen 22 milyon Amerikalı tarafından kutlandı.

Bu olay, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı'nın kurulmasına ve bir dizi çevre mevzuatı geçirilmesine yol açtı.

O zamandan beri, Dünya Günü dünyaya yayıldı ve şu anda dünya çapında 190'dan fazla ülkede kutlanıyor.

Geçmişte, Yeni Zelanda Dünya Günü festivallerine, temizlik etkinliklerine ve çevre atölyelerine ev sahipliği yaptı.

İklim değişikliğine, ormansızlaşmaya ve kirlenmeye neden olan insan faaliyetiyle doğrudan bağlantılı olan, dünyadaki türlerin hızla tükenmesine dikkat çekmeyi amaçlıyor.