İşe iade talebinde personel hesabı

Çalıştığım şirket hiçbir gerekçe ileri sürmeksizin işten çıkardı. İşe iade için en az 30 kişi çalışması gerekiyormuş. Bizim şirkette grup şirketleri ile birlikte 150'den fazla kişi çalışıyor. 30 kişinin hesabında neye bakılır? İŞE iade davası açabilmek için fesih tarihinde şirkette çalışan işçi sayısının en az 30 olması ve işçinin en az 1 yıldır çalışıyor olması gerekmektedir. Bu koşullar varsa ve işverenin feshi geçerli bir nedene dayanmıyorsa işçinin işe iadesine karar verilecektir. 30 kişinin hesabı önemlidir. Yargıtay'ın yerleşmiş kararlarında yurt içinde şirketin şubelerinde çalışan işçilerin sayısı, uluslararası şirketlerde ise ayrı tüzel kişiliği olsun olmasın tüm ülkelerdeki çalışanların sayısı hesaba dahil edilir. Fakat, aynı gruba ait olsalar dahi farklı tüzel kişiliklere sahip şirketlerde çalışan işçi sayısı, sırf şirketler arasında organik bağ var diye hesaba katılmaz. İşçinin bu grup şirketlerinin birden fazlası için çalıştığını ispat etmesi halinde ancak hizmet verdiği tüm şirketlerin çalışanlarının toplam sayısı hesaba dahil edilecektir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin Esas No. 2007/29950 Karar No. 2008/7008 nolu kararında "Aynı gruba ait olsalar da farklı tüzel kişilere ait işyerlerindeki işçi sayısının iş güvencesi kapsamına girme bakımından göz önünde bulundurulması mümkün değildir. Başka bir anlatımla salt aralarında organik bağ bulunduğundan hareketle gruba ait şirketlerde çalışan işçilerin 30 işçi sayısının belirlenmesinde dikkate alınması doğru değildir" şeklinde hüküm tesis edilmiştir.



İZNİNİZ YOKSA HAK DEVREDİLMEZ

Sahibi olduğum dükkandaki şirket, dükkanı alt kiralama ile başka bir şirkete kiralamış. Bu kiracıyı işyerinden nasıl çıkarabilirim? İşyerimdeki kiracım kiraladığı yeri başka firmalarda alt kiraya vermiş, fatura kesiyor. Kiracıyı tahliye edebilir miyim?



Bu konuda size kira sözleşmeniz ve Türk Borçlar Kanunu'nun 322/2. Maddesi rehberlik edecektir. Kiracınızın alt kiralama yapabilmesi için ya kira sözleşmenizde ya da ayrıca yazılı bir şekilde alt kiralama yetkisi vermiş olmanız gereklidir. Eğer bu şekilde bir yetki vermediyseniz hatta bu konuya sözleşmenizde hiç değinilmemiş olsa bile kiracınızın alt kiralama yapması yasal değildir. Keza TBK'nın 322/2. Maddesi "Kiracı konut ve çatılı işyeri kiralarında kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça kiralananı başkasına kiralayamayacağı gibi kullanım hakkını da devredemez" hükmünü amirdir. Ayrıca kiracı bu işyerinden tamamen ayrılmış, işyerini yeni kiracıya bırakmışsa bu durumda da bu durumu öğrendiğiniz tarihten itibaren 6 ay içinde Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun gereği kaymakamlığa şikayet ederek fuzuli şagil yani haksız işgalci olduğu gerekçesi ile kolluk marifeti ile tahliye etmesini sağlayabilirsiniz.



SİZ SORUN AVUKATINIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL