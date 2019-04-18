Cumayı cumartesiye bağlayan gece Berat Kandili tüm Müslüman alemi tarafından idrak edilecek. Berat Kandili'nin gelmesiyle birlikte oruç tutan vatandaşlar akşam ezan saatleriyle ilgili detayları araştırıyor. Peki, 19 Nisan Cuma günü akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İşte il il akşam ezanı saatleri...

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

İstanbul'da akşam ezanının kaçta okunacağı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvimle açıklandı. İl il akşam ezanı saatlerine altta bulunan linke tıklayıp yaşadığınız ili seçerek ulaşabilirsiniz.

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İstanbul'da akşam ezanı 19:54'te okunacak.

Ankara'da akşam ezanı 19:37'de okunacak

İzmir'de akşam ezanı 19:58'de okunacak.

İFTAR NEDİR?

İftar, oruç müddeti sona erdikten sonra yenen yemektir. İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güneşin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur.

ORUCUN ANLAMI NEDİR?

Nefsi korumak, nefsi terbiye etmek, kötülüklerden kaçmak, Allah yoluna biraz daha yakın olmak, Allah'ın emrini gerçekleştirmek ve yoksulların halinden bir nebze de olsun anlamak için tutulan orucun kelime anlamı, Arapça'da "savm" olarak ifade edilmektedir.

Savm kelimesi yine Arapça'da,"Bir şeyden uzak kalmak, kişinin kendini koruması veya tutması" anlamlarına gelmektedir.

Ramazan ayında tutulan oruç vasıtasıyla, iman edenlerin kötülüklerden bir nebze daha uzak kalması ve bununla birlikte oruç tutan kişinin, oruçlu olduğunun bilincinde olarak daha korunaklı olması istenmektir.

BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Berat Kandili'nin içinde olduğu ay olan Şaban ayını Peygamberimiz Hazreti Muhammed hep oruç ile geçirmiştir. Ramazan ayı dışında en çok oruç tutup namaz kıldığı ay bu aydır. Berat Kandili'ni oruçlu geçirmek önemli bir ibadettir. Genellikle kandil günlerinden önce oruç tutulup kandil karşılanır. Ancak İslam alimleri Berat Kandili orucunun kandil gecesinin gündüzünde tutulmasını öneriyor.

Berat Kandili gecesinde nafile namazı kılınmalıdır. Berat gecesinde kılınacak namaza Salat-ül-hayr yani Hayır Namazı denir. Bu namaz yüz rekâttır. Her rekâtta Fatiha sûresinden sonra on defa İhlâs sûresi okunarak kılınır.