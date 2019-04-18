Google bugün Doodle'ına Türk yazar Duygu Asena'yı ekledi. Doodle'da Google Duygu Asena'nın 73. yaş gününü kutluyor. Şimdi vatandaşlar Google'ın Doodle'ı Duygu Asena kimdir sorusuna yanıt arıyor.

DUYGU ASENA KİMDİR?

Duygu Asena 19 Nisan 1946'da dünyaya gelmiştir. Atatürk'ün yaveri ve dönemin CHP milletvekili olan Ali Şevket Öndersev'in torunu olarak İstanbul'da doğdu.

Orta öğrenimini Kadıköy Özel Kız Koleji'nde tamamlamasının ardından İstanbul Üniversitesi Pedagoji bölümünde eğitim gördü.

İş hayatına pedagog olarak başlayan Asena, Haseki Hastanesi Çocuk Kliniği ve İÜ Çocuklarevi'nde çalıştı.

Gazetedeki ilk yazısı 1972 yılında Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde yayımlandı. Bu tarihten itibaren çeşitli dergi ve gazetelerde gazeteci ve yönetici olarak bulundu. TRT-2 televizyon kanalında "Ondan Sonra" isimli bir program hazırlayıp sundu (1992-1997).

Gazeteciliğinin yanında yazarlığını da sürdüren Asena, ilk kitabı Kadının Adı Yok ile adını duyurdu. Kitap müstehcen bulunduğundan 1988'de yasaklandı. Uzun süren dava sonucunda tekrar yayımına izin verildi ve ardından aynı yıl yönetmen Atıf Yılmaz tarafından filme alındı.

Yazıları ve kitaplarında değindiği temalar nedeniyle Asena feminist yazar olarak tanındı.

Duygu Asena, beyin tümörü nedeniyle tedavi görmekte olduğu VKV Amerikan Hastanesi'nde 30 Temmuz 2006 günü hayatını kaybetti. Naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

KİTAPLARI

Paramparça, 2004

Aşk Gidiyorum Demez, 2003

Aslında Özgürsün, 2001

Aynada Aşk Vardı, 1997

Değişen Bir Şey Yok, 1994

Kahramanlar Hep Erkek, 1992

Aslında Aşk da Yok, 1989

Kadının Adı Yok, 1987