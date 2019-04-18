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  • 19.04.2019 05:01
  • Son Güncelleme: 19.04.2019 05:01

8 gün sonra acı haber geldi!

Hatay'da 8 gün önce Asi Nehri'ne atlayan 'in (25) cesedi, bugün Samandağ ilçesi sahilinde bulundu.

8 gün sonra acı haber geldi!

Samandağ ilçesi deniz Mahallesi sahilinde vatandaşlar tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen cesedin, Hatayın merkez Antakya ilçesinde 10 Nisan gecesi aracından inip Asi Nehrine atladığı ileri sürülen 'e ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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