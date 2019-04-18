8 gün sonra acı haber geldi!

Samandağ ilçesi deniz Mahallesi sahilinde vatandaşlar tarafından kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen cesedin, Hatayın merkez Antakya ilçesinde 10 Nisan gecesi aracından inip Asi Nehrine atladığı ileri sürülen Emine Dinç'e ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.