BİM'den oyun severlere müjde! 19 Nisan Cuma günü aktüel ürünler kataloğunu yayınlayan BİM, bu hafta oyun severler için bir sürpriz yaptı ve 1 Şubat'ta müşterilerinin beğenisine sunduğu PlayStation 4 oyun aracını yeniden satışa çıkaracak. Geçtiğimiz yılın popüler oyunlarından olan Red Dead Redemption 2 ise yanında hediye olacak. Peki, PlayStation 4 ve Red Dead sürprizi! PS4 fiyatı ne kadar?

Peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla satışa çıkacak olan PST 500 GB + Red Deaad Redemption 2 oyunu 1.799 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.

• 1 adet oyun Red Dead Redemption 2

• 1 adet oyun kolu

• 2 yıl garanti

• HDMI

• Bluetooth

• Wi-Fi

KATALOGDA HANGİ ÜRÜNLER OLACAK?

Otomatik kalkış ve iniş özellikli, havada sabit durabilen, fotoğraf ve video çekme özellikli, kablosuz bağlantı sayesinde akıllı telefonlar ile uçabilmesiyle dikkat çeken 2 yıl garantili Corby Drone 249 TL. Sim kart desteğine sahip, 8GB dahili hafızalı, 1 GB ramli, arka ve ön kameralı Reeder M7S Tablet 299 TL. Baskı, tarama ve kopyalama fonksiyonlarının tamamını bünyesinde barındıran, 2 yıl garantili olarak satışa sunulan HP Wi-Fi Yazıcı 175 TL. Android telefonlarla tam uyumlu oarak çalışabilen, arama cevaplama ve reddetme özellikli, LCD dokunmatik ekrana sahip Smart Saat 99 TL. Trust 10000 mAh Taşınabilir Şarj Aleti 59,90 TL. Sporcu Kulaklık 49,90 TL. Karaoke Mikrofon 59,90 TL. Soğutucu fan özelliği sayesinde aşırı ısınmayı engelleyen dahili powerbanka sahip Mobil Oyun Joystick 49,90 TL.Hareket Sensörlü Led Lamba 55,90 TL. Araç İçi Mıknatıslı Telefon Tutucu 12,50 TL. Kingston 32GB USB Bellek 25,90 TL. Kingston 32GB Micro SD Kart 25,90 TL. Tam aydınlatmalı üst kısıma sahip, mouse hız seçim düğmeli, her iki el ile kullanıma uygun olarak tasarlanmış Trust Gaming Mouse ve Mouse Pad 39,90 TL.

Çocuğunuz için pedal çevirmeye ihtiyaç duymadan sınırsız hareket sistemi, ev içi ve dışı kullanıma uygun olarak tasarlanmış, 50 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip Pilsan Playcar 89,90 TL. Farklı çeşitlerde Sluban Eğlenceli Bloklar 16,90 TL. Oyun Hamuru Seti 9,95 TL. Silikon kordonlu plastik kasalı, farklı desen seçeneklerine sahip Çocuk Kol Saati 9,95 TL. Farklı çeşitlerde 150 parça Lisanslı Puzzle 9,95 TL. Eğitici Yapboz 5,95 TL. Farklı çeşitlerde Balon 3,95 TL. Hepa filtreli, toz hazneli, bir çok aparatı ile birlikte satışa sunulan 3 yıl garantili Arnica Dik Durabilen Süpürge 119 TL. Kadın Taşlı Trend Ayakkabı 39,90 TL. Çocuk Işıklı Spor Ayakkabı 24,90 TL. Bantlı terlik 15,90 TL. Kadın kabartma Terlik 13,90 TL. Ayaklı Tuvalet Kağıtlığı 19,90 TL. Çocuk Polo Yaka Tişört 8,95 TL. Kot Görünümlü Lisanslı Tayt 12,90 TL. Lisanslı Çocuk Külotlu Çorap 6,95 TL. Paşabahçe Kapaklı Desenli Cam Saklama Kabı 3,50 TL. Dondurma Kaşığı 2,95 TL. Çok fazla miktarda çeşide sahip, onlarca ürünün yer aldığı Tek Fiyat Plastik Ürünler 2,95 TL. Oyun hediyesi ile birlikte satışa sunulan, 2 yıl garantili Sony 500GB Playstation 4 1799 TL. Arçelik servis güvencesi altında satışa sunulan, 8kg yıkama kapasitesine sahip, 1000 devir zaman geciktirme özellikli Keysmart Çamaşır Makinesi 1099 TL.