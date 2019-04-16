16 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu! Bakım ve temizlik ürünleri indirimli olarak karşınızda
16 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz gün yayınlanmış indirimli ürünler belli olmuştu. BİM müşterilerinin merakla beklediği katalog ürünleri Salı günü itibarıyla satışa çıktı. Bakım ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda pasta kreması, irmik helvası, bisküvili puding gibi birçok ürün yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte 16 Nisan 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
16.04.2019 09:37
- Son Güncelleme: 16.04.2019 09:39
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