Mübarek Üç Aylar'da vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konular arasında kandil tarihleri yer alıyor. Miraç ve Regaip kandillerinin ardından Berat Kandili tüm Müslümanlar tarafından ibadetlerle karşılanacak. Peki, Berat Kandili ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2019 yılı kandil tarihleri...

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

19 Nisan Cuma gününü 20 Nisan Cumartesi'ye bağlayan gece İslam dünyasında Berat Kandili kutlanacak.

BERAT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Berat Kandili, İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesidir. Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır.

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.

Beratın ilk şartı, kimlerden ve nelerden uzak duracağımızı; kimlere ve nelere yakın olacağımızı bilmektir. Bu itibarla Berat, ruhumuza ağır gelen her türlü keder ve sıkıntıdan, insanı inciten hata ve günahtan, insana yakışmayan söz, tutum ve davranıştan "berat etmek" için eşsiz bir fırsattır.

Kulluk yolculuğumuzdaki değişim ve dönüşümün en önemli işaretini resmeden berat, kişinin doğuştan günahlardan berî olduğunu bize haber veren önemli bir müjdedir.

Berat, nurlu gölgesi üzerimize düşmeye başlayan Ramazan ayına bizi hazırlayan; diri bir zihin ve berrak bir gönülle aşama aşama kemale ulaştıran Rabbimizle, taat ve itaat zemininde buluşturan bir yakınlaşmadır.

DİYANET 2019 KANDİL TARİHLERİ

Regaip Kandili 7 Mart'ta, Miraç Kandili ise 19 Nisan'da idrak edildi. Yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili 19 Nisan'da, Kadir Gecesi 31 Mayıs, Mevlid Kandili ise 8 Kasım Cuma günü idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelen berat özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşmaktır. Bu gecede Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye 'Berat Gecesi' denmiştir. Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, müminleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Hz. Muhammed (S.A.V) " Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim! Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim" buyurmuştur.