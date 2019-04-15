BİM 19 Nisan Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'de bu hafta Playstation 4 var

BİM 19 Nisan Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'in yayınladığı kataloğda bu hafta yine teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. Teknolojiden kişisel bakım ürünlerine, züccaciyeden tekstil ürünlerine, gıdadan temizlik ürünlerine birçok ürün bu katalogda bulunuyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? İşte 19 Nisan 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Dikkat çeken ilk ürün: PS4 500 GB redemption 1.799,00 TL