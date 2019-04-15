BİM 19 Nisan Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'de bu hafta Playstation 4 var
Birçok kişin merakla beklediği 19 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'in yayınladığı kataloğda bu hafta teknoloji ürünler dikkat çekiyor. Peki, bu hafta BİM'de neler var? İşte BİM 19 Nisan Cuma aktüel ürünler kataloğu...
15.04.2019 19:32
- Son Güncelleme: 15.04.2019 19:32
BİM 19 Nisan Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'in yayınladığı kataloğda bu hafta yine teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. Teknolojiden kişisel bakım ürünlerine, züccaciyeden tekstil ürünlerine, gıdadan temizlik ürünlerine birçok ürün bu katalogda bulunuyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? İşte 19 Nisan 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
Dikkat çeken ilk ürün: PS4 500 GB redemption 1.799,00 TL
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