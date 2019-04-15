'Nafaka'nlar bastı

hayatınınönemliisimlerindenile eski eşiyıl önce boşandı.İkilinin nafakadavaları yeni birboyut kazandı.Beşiktaş Kulübü'nüneski başkanlarındanmerhumnınkızıTürkiye Jokey Kulübü eski Başkanı'nin işadamı oğlui'ylebugüne kadariştirak nafakası ve diğer masrafları ödemeyeneski eşine itirazın iptali istemiyleyeni bir dava açtı. İşkadının avukatıdilekçede, "Müvekkilim iştirak nafakasıalacağı için birden çok icra yoluna başvurmuşve hatta davalı için tazyik hapsidahi istemek zorunda kalmıştır. Müvekkilimin5 ayrı icra takibine bağlı olaraktoplam alacağı 435 bin 831 liradır. Bunadiğer masraflar da eklenince müvekkiliminalacağı 500 bin liranın üstüne çıkmaktadır.Davalının hukuka aykırı itirazıniptali ile 97 bin 649 liranın davalıdantahsilini istiyoruz" dedi.Ali OKTAY