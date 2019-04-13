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Yüksek gerilim!

Esenyurt’ta sevgilisiyle ayrılan genç kadın, 18’inci katın camına çıktı, a kalkıştı. Son anda kurtarıldı...

Yüksek gerilim!
Erkek arkadaşından ayrılan genç kadın, canına kıymak istedi. Olay dün Esenyurt'ta meydana geldi. İmran C. (26) evde alkol alıp telefonda sevgilisiyle tartıştı. Oturduğu 18'inci katta cama çıktı, a kalkıştı. Vatandaşlar, polisi aradı. Genç kadın yaklaşık bir saat camda kaldı. Ekipler, ikilinin iletişim kurmasını sağladı. Bir süre sonra ikna edilen C. hastaneye kaldırıldı.

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