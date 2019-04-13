Yüksek gerilim!

Erkek arkadaşından ayrılan genç kadın, canına kıymak istedi. Olay dün İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. İmran C. (26) evde alkol alıp telefonda sevgilisiyle tartıştı. Oturduğu 18'inci katta cama çıktı, intihara kalkıştı. Vatandaşlar, polisi aradı. Genç kadın yaklaşık bir saat camda kaldı. Ekipler, ikilinin iletişim kurmasını sağladı. Bir süre sonra ikna edilen İmran C. hastaneye kaldırıldı.
- Yaşam
- 13.04.2019
- Gazete
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