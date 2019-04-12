Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Türk Telekom'un canlı mobil bilgi yarışması Eleq'in 12 Nisan tarihli yarışması için yaptığı açıklamada, "Eleqseverler nasıllar? Bugünkü eleq ipucu konumuz müzik. Bugün 90'ların müzik gruplarından birini soracağız sizlere. Solo kariyerinde 2 albüm olan Yavuz Çetin'in iki arkadaşıyla birlikte kurduğu grubun adı nedir, hatırladınız mı?" denildi. Peki, Yavuz Çetin'in kurduğu grubun adı nedir? İşte 12 Nisan Eleq ipucu sorusu ve cevabı...

ELEQ İPUCU SORUSU (12 NİSAN 2019)

Soru: Yavuz Çetin'in kurduğu grubun adı nedir?

Cevap: BLUE BLUES BAND

Blue Blues Band, 1990'da Batu Mutlugil, Yavuz Çetin ve Zafer Şanlı tarafından kurulmuş Türk blues grubu. Grubun ilk yılında davulda Cenap Oğuz yer alırken daha sonra Kerim Çaplı, basgitar da ise Sunay Özgür Yavuz Çetin'in 2001'deki vefatına kadar blues çalmıştır.

YAVUZ ÇETİN KİMDİR?

1970 yılında Samsun'da doğan Yavuz Çetin, gazeteci olan babasının işi nedeniyle çocukluğunu Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde geçirir. Müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Yavuz Çetin, ilk enstrümanı curayla on yaşında tanışır. Müzik aletlerine olan ilgisi curadan sonra bağlama öğrenmeye başlamasıyla devam eder.

Bir süre sadece müzik dinler ve bu süre zarfında elektro gitar sesine hayran kalır. 1985 yılında ilk kez akustik gitarla tanışır ve on yedi yaşında profesyonel müzik yaşamına geçişiyle birlikte, İstanbul'da ve Türkiye'nin güney bölgelerinde çalışarak hayatını sürdürür. Öğrenimini, hayatının akışını şekillendiren o çok sevdiği müzik üzerine yapar.

Ortaöğrenimini Haydarpaşa Lisesi'nde tamamlar. Liseden okul arkadaşı olan Ercan Saatçi ile yaptıkları I Will Cry adlı şarkı ile Hey dergisinin yarışmasını kazanır. Marmara Üniversitesi Müzik Bölümü'ne girer. Üniversite hayati boyunca da Elektro Gitarını elinden hiç bırakmaz. Çalıştığı grup Labirent ile katıldığı Yıldız Üniversitesi müzik yarışmasından birçok ödül alarak çıkarlar.

Üniversiteyi çalışmalarından dolayı bitiremez. 1990 yılında İstanbul'da müzisyen dostları Batu Mutlugil (Duman grubunun gitaristi olan Batuhan Mutlugil'in babası),Zafer Şanlı ve Kerim Çaplı ile cover grubu olarak tanınan Blue Blues Band'i kurar. 1970 yılların rock ve blues parçalarının ağırlıkta olduğu çalışmaları sürdüren Blue Blues Band grubunda elektro gitar çalıp vokal yapar.

Yaşamı boyunca 1960'lı ve 1970'li yılların Rock Blues müziklerinden etkilenir. Daha sonraları yaptığı beste ve söz çalışmalarına Rock ve Blues müziğinin ruhunu yansıtır. Jimi Hendrix'i ve dünyaya mal olmuş blues şarkılarını da yorumlamaktan her zaman büyük bir keyif alır. 1990'lı yılların ortalarında Fuat Güner ile tanışmasıyla birlikte stüdyo müzisyenliğine başlar. Fuat Guner'in stüdyosunda sürdürdüğü çalışmalarında televizyon ve radyolar için reklam müziklerini gitarıyla seslendirir. Birçok sanatçının albüm kayıtlarına da gitarıyla imzasını atar. Gitarıyla eşlik ettiği albümler arasında İzel'in Bir Küçük Aşk, Kıraç'ın Deli Düş ve Bir Garip Aşk Bestesi, Soner Arıca'nın Ayrılık, Turgut Berkes'in albümündeki Miranda ve Mindos şarkıları, Sibel Tüzün'ün Tut Beni şarkısı ve Göksel'in Sabır şarkısı en bilinenleridir. Goksel'in şarkısındaki Talkbox performansının Türkiye'de bir ilk olması, ona Talkbox kullanan ilk gitarist sıfatını kazandırır. 1996 yılının ortalarında MFÖ grubuyla çalışmaya başlar. Grupla turnelere gider ve katıldığı tüm konserlerde gitarıyla eşlik eder. Bir yandan bar müzisyenliğine devam eder. 1997 yılında Ercan Saatçi prodüktörlüğünde ilk albümü için çalışmalara başlar.

İlk adlı albümünü Stop Müzik'ten çıkarır. Albümünde yer alan Erkeğin Olmak İstiyorum, ayrıca Sinan Çetin'in yönettiği Propaganda filminde kullanılan, Erkan Oğur'un perdesiz gitar performansının da yer aldığı Dünya isimli enstrümantal şarkısı en bilinenleridir. MFÖ ile konserlerde çalmaya ve Yavuz Çetin Group isimli grubuyla bar performansını devam ettirdiği süre içinde ikinci albüm çalışmalarına da başlar. 1999 yıllarının sonlarında TMC Film Müzik ile anlaşır ve ikinci albümü "Satılık" için stüdyoya girer. Sözü, müziği ve düzenlemeleri kendisine ait bir çalışmaya son kez imza atar. Mart 1999 tarihine çıkması planlanan albüm için tüm çalışmaları bitirir, ancak yaptığı bu son çalışmanın müzikseverlerle buluştuğunu göremeden hayata veda eder.