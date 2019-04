ATV'nin reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine nefes kesti. Yaklaşık 15 aydır haber alınamayan Engin Karakollu'nun başına ne geldiğini öğrenmek isteyen anne Şazımat Karakollu ve kız kardeşi Müge Anlı'nın programına katıldı. Arif Karakollu, Müge Anlı canlı yayınında oğlu Engin'i öldürdüğünü itiraf etti. Katil baba, "Engin hayatta değil. Her gün geliyordu psikolojik sorunu vardı. Ben her gün yemeğini yapıyorum yumurtasını haşlıyorum ama her gün 4 sefer gelip huzursuzluk çıkartıyordu. Bir gün gece geldi. Zaten can korkusuyla yatağın altında tüfek var. Kendimi emniyete almak için saklıyordum. Sonra yine geldi bende kaçarken bir el ateş ettim döşünden vurdum hemen öldü. Tek kurşunla öldü" dedi. Bu itirafın ardından yine canlı yayında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.





Katil Arif Karakollu, cinayeti işlediğini itiraf ederken oldukça rahattı.