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ile 'te bir daha çözüldü! oğlunu öldürdüğünü itiraf etti

bir i daha çözdü. ’de 15 aydır kayıp olan ’nun babası, “Oğlumu öldürdüm” dedi.


ATV'nin reyting rekorları kıran programı ile , yine nefes kesti. Yaklaşık 15 aydır haber alınamayan 'nun başına ne geldiğini öğrenmek isteyen anne Şazımat Karakollu ve kız kardeşi Müge Anlı'nın programına katıldı. , Müge Anlı canlı yayınında oğlu Engin'i öldürdüğünü itiraf etti. Katil baba, "Engin hayatta değil. Her gün geliyordu psikolojik sorunu vardı. Ben her gün yemeğini yapıyorum yumurtasını haşlıyorum ama her gün 4 sefer gelip huzursuzluk çıkartıyordu. Bir gün gece geldi. Zaten can korkusuyla yatağın altında tüfek var. Kendimi emniyete almak için saklıyordum. Sonra yine geldi bende kaçarken bir el ateş ettim döşünden vurdum hemen öldü. Tek kurşunla öldü" dedi. Bu itirafın ardından yine canlı yayında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Katil Arif Karakollu, i işlediğini itiraf ederken oldukça rahattı.

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