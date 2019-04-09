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  • 09.04.2019 08:07
  • Son Güncelleme: 09.04.2019 08:07

'da kan donduran ! Genç kadın elleri ve ayakları bağlı halde...

'da Suriye uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu. Elleri ve ayakları bağlı olarak bulunan kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da kan donduran cinayet

Olay, akşam saatlerinde Yıldırım ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dört katlı apartmanın en alt katında bulunan daireden bağrış ve çığlık sesleri geldi.

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