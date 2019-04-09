Olay, akşam saatlerinde Yıldırım ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dört katlı apartmanın en alt katında bulunan daireden bağrış ve çığlık sesleri geldi.
Olay, akşam saatlerinde Yıldırım ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dört katlı apartmanın en alt katında bulunan daireden bağrış ve çığlık sesleri geldi.
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