Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Samsun, Amasya, Çorum, Tunceli, Bingöl, Malatya ve Elazığ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Akdeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Denizli ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu akşam ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 yer yer 80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.