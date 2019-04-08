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  • 09.04.2019 06:47
  • Son Güncelleme: 09.04.2019 06:47

'den son dakika sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 9 Nisan 2019

9 Nisan 2019 Salı son dakika tahminleri... Genel Müdürlüğü, yurt geneli hava durumu tahminlerini yayınladı. Yapılan tahminlerde ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı bildirilirken, kuvvetli sağanak yağışın yurdu etkisi altına alacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 9 Nisan 2019 Salı hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Samsun, Amasya, Çorum, Tunceli, Bingöl, Malatya ve Elazığ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Akdeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Denizli ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu akşam ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 yer yer 80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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