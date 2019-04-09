KOÇ

İç enerjinizin çok yüksek olacağı bir gündesiniz başkalarına da yardımcı olmak gibi bir hevesiniz var ancak önceliğin kendiniz olması gerektiğini her zaman hatırlayın. Bugün düşüncelerinizde belli bir kararsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve hiç kimseye fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler bu yönünüzü algılayabiliyor ve tepkisel davranışlarınız karşısında çaresiz kalıyorlar. Dikkatli olmalı ve enerjini yansıtabileceğiniz kişilerle aynı ortamı paylaşmalısınız. Bugün iletişim konusunda güçlüsün. Eğer iş hayatında sektör değiştirmeyi düşünüyorsan, bir fırsatı değerlendirebilirsin.